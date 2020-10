"O essencial é não governar aos bochecos, em duodécimos", diz António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, intervém na sessão de apresentação pública da aplicação portuguesa de rastreio digital da covid-19 'Stayaway covid', que decorreu nas instalações do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), no Porto, 01 de setembro de 2020. RUI MANUEL FARINHA/LUSA © LUSA

O primeiro-ministro recusa uma governação com duodécimos sem aprovação do Orçamento do Estado para 2021, pressionando os partidos da esquerda parlamentar a permitirem a viabilização do documento.

"O essencial é que não andemos a governar aos bochechos", afirmou em entrevista à TVI, nesta segunda-feira, na véspera de mais uma reunião com o Bloco de Esquerda, PCP e Verdes. "É fundamental ter o orçamento aprovado", frisou António Costa, deixando o ónus da responsabilidade nos antigos parceiros da "geringonça".

"A questão que se coloca ao PCP e ao BE é o seguinte: ou se querem juntar à direita para chumbarem este Orçamento ou não se querem juntar à direita para não chumbarem este Orçamento", afirmou, acrescentando que "do ponto de vista concreto ninguém pede um cheque em branco. A proposta que já está apresentada já reflete algum do fruto do diálogo que temos mantido com o PCP, com o Bloco e com o PEV. Vamos prosseguir as conversas", indicou.

Questionado sobre até onde estava disponível para ir, António Costa traçou o seu limite. "O limite do razoável é quando a soma total da despesa e da receita tornar este Orçamento inexequível ou insuportável para o futuro ou que subverta as prioridades", frisou o chefe do Govermo.

Crise política sem orçamento?

O primeiro-ministro foi claro ao garantir que não se demite em caso de o Orçamento do Estado (OE2021) ser chumbado.

"Se há coisa que não contribuirei nunca é para haver qualquer crise política num contexto desta crise pandémica, económica e social", acrescentando que "não viro a cara ao país, nem viro a cara às pessoas. Estou bem consciente do que o país e as pessoas estão a sofrer neste momento", concluiu.

"Não contribuirei para crise política e farei tudo ao meu alcance para ter um bom Orçamento e para que não tenhamos o país governado aos bochechos, em duodécimos".