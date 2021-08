António Ramalho critica "factos e verdades alternativas" de relatório final da comissão de inquérito

O presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, António Ramalho, fala perante a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, na Assembleia da República em Lisboa, 19 de maio de 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O presidente executivo do Novo Banco diz que o banco alvo da comissão de inquérito parlamentar fez tudo para esclarecer os deputados, mobilizando uma equipa dedicada ao que chamou "projeto 31 de março" ("na vã esperança de resolvermos tudo no primeiro trimestre), que produziu "mais de um milhão de páginas, dezenas de milhares de documentos que serviram para alguns deputados brilharem com mais informação do que alguma vez tinham tido em processos anteriores.", lê-se no artigo de opinião publicado hoje no Diário de Notícias.

"A equipa do Novo Banco investiu horas em audições parlamentares, para não deixar uma única pergunta sem resposta. Foram muitas horas de trabalho para que nos pudessem questionar com rigor", avança ainda Ramalho, para concluir que o resultado do trabalho da comissão não foi aquele que esperava: "não estávamos preparados para, no cair do pano, sem contraditório nem fundamento, se criarem factos e verdades alternativas. Julgávamos que o relatório final de uma comissão de inquérito era escrito com critério, e não um jogo de votos onde cada um busca o seu momento de glória", lamenta o CEO do Novo Banco.

E exemplifica com o caso da Promovalor, com as imparidades e, "talvez o melhor exemplo seja o facto de mais do que um dos gestores do Novo Banco ter assumido o compromisso de se demitir caso se provassem vendas a partes relacionadas". Ora, conclui Ramalho, "desenganem-se. Na ausência de factos e certezas, fique em conclusão 'que não é de excluir que possa ter havido vendas a favor de partes relacionadas', até porque a lei que os deputados aprovaram não parece muito segura. Logo, a culpa é de quem a cumpre com rigor, porque a dúvida nunca prescreve. E lá ficará esta conclusão para a história. Estranho mundo este, onde o inquirido assume o ónus da verdade e o inquiridor a gratuitidade da suspeita".

O CEO do Novo Banco escreve que "uma comissão de inquérito não pode substituir factos inexistentes por argumentos, não deve substituir argumentos rebatidos por suspeitas e nunca substituir suspeitas não confirmadas por dúvidas sugeridas", e que "foi o que aconteceu na comissão de inquérito ao Novo Banco, que tinha tudo para ser um sucesso e se tornou num pesadelo para todos, ou quase todos. Um relatório sem relator, aprovado por quem o renegava e reprovado por quem o propunha".

Ramalho escreve ainda que olha "para este relatório com interessado distanciamento. Talvez porque ele não tem rosto, não tem autor. E um trabalho sem autoria ficará para o futuro com aquela assinatura que nos encanta nos livros antigos: 'anónimo do século X'. Será esquecido como todos os restantes. E é pena".

Critica o documento "que criou o conceito de fraude política para uma das decisões mais difíceis e dramáticas da nossa história recente, o fim do universo BES, e que confunde capitalização de um banco sistémico com gasto público leviano na venda de 2017".

E termina o artigo defender os colaboradores do Novo Banco. "Foram os colaboradores e clientes que quiseram este Novo Banco, que se mantiveram resistentes e seguros, na defesa do interesse que não é público nem privado, é o interesse da sua vocação enquanto banco nacional. Por isso, apesar de tudo, "valeu a pena".