António Ramalho denuncia ameaças na recuperação de créditos

António Ramalho, CEO do Novo Banco. © Gerardo Santos / Global Imagens

A auditoria da Deloitte às vendas das carteiras de crédito malparado pelo Novo Banco aponta para casos de clientes suspeitos de impedirem a recuperação de garantias nos empréstimos problemáticos concedidos pelo banco. Agora, em entrevista ao programa Conversas Capital do Negócios e Antena 1, António Ramalho diz que o banco agiu contra esses devedores. "Gerimos as ações judiciais com dureza. Sofremos isso na pele", afirmou o CEO.

António Ramalho adiantou que "em muitos casos fez-se recuperação" e exemplificou: "Eu recuperei aviões, recuperei iates", referindo-se à Sogema do empresário Moniz da Maia, com uma dívida de 538 milhões de euros, vendida pelo no projeto Nata 2.

O presidente executivo vai mesmo mais longe e denunciou ameaças aos gestores que gerem estes processos de recuperação. "Os que fazem [recuperação] sabem quão difícil é pessoalmente. As chamadas, as ameaças, a utilização de meios menos lícitos contra os gestores que lideram estes processo", afirmou. Também ele, admitiu já foi alvo de ameaças.

Acusado de vender ativos ao desbarato, António Ramalho diz que seguiu todas as recomendações do Fundo de Resolução.