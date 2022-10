APED quer descarbonizar setor da distribuição até 2040

Responsáveis de várias empresas do setor da distribuição em Portugal assinaram a Carta de Princípios © DR

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) quer descarbonizar o setor em Portugal até 2040. Para impulsionar este objetivo, a entidade elaborou o Roteiro para a Descarbonização do Setor da Distribuição, um plano de ação nos domínios da sustentabilidade e ação climática, destinado aos 195 associados. O documento orientador, de base voluntária e gratuita, foi apresentado ao público esta quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Através deste guia, que conta com o contributo da consultora PwC e do Grupo Consultivo de Empresas, a APED pretende levar as empresas associadas a integrarem compromissos verdes na sua estratégia de negócio para que, de forma coletiva, contribuam para a redução da pegada de carbono do setor.

"Não somos neutrais. Somos um setor que está na linha da frente nesta ação coletiva, que quer deixar um futuro às próximas gerações e que está ciente dos complexos desafios que a urgência climática nos coloca. Desempenhamos um papel central na cadeia de valor e temos uma responsabilidade acrescida de dar o exemplo no domínio da sustentabilidade. Por isso, entendemos ser o momento certo para dar um novo passo neste domínio, materializado num plano de ação concreto, como é este roteiro", referiu Isabel Barros, presidente da APED, durante a apresentação, destacando a capacidade de inovação do setor da distribuição.

Cerca de 17 gigantes do retalho, entre os quais El Corte Inglés, Auchan, Fnac, Leroy Merlin, Pingo Doce e MC, assinaram a Carta de Princípios, que constitui o primeiro passo a cumprir por todas as empresas que queiram integrar a iniciativa. Dos 39 compromissos do roteiro abrangidos por esta carta, as organizações deverão assumir um pacote mínimo: para Pequenas e Médias Empresas (PME) são dez compromissos e para as restantes são considerados sete adicionais, totalizando 17 compromissos mínimos.

Os compromissos do roteiro deverão ser assumidos nos prazos definidos: curto prazo (2025), médio prazo (2030) e longo prazo (2040). A calendarização definida para cada um dos compromissos estabelece o prazo limite no qual as empresas deverão assumi-los, cabendo a cada signatário integrar definir datas no seu plano de ação.

A APED vai ainda fornecer às empresas aderentes um guião de tecnologias e boas práticas, uma ferramenta de cálculo das emissões de âmbito 1 e 2 e de autodiagnóstico das emissões do tipo 3 e uma ferramenta de diagnóstico individual, que tem por objetivo monitorizar e acompanhar a implementação do roteiro.

Neutralidade carbónica em debate

O evento promovido pela APED contou com a participação de especialistas nacionais e internacionais para debater temas como a transição para uma economia circular, os desafios da descarbonização do setor e a importância da ação coletiva neste âmbito.

DJ Forza, campaign manager da Race to Zero, Ana Cláudia Coelho, sustainability and climate change partner da PwC Portugal, e Filipe Duarte Santos, professor catedrático jubilado de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS) foram alguns dos oradores.

Já o debate "Propósito, Colaboração e Ambição", moderado pela diretora do Dinheiro Vivo, Joana Petiz, ficou marcado pela partilhas de Mariana Silva, diretora de sustentabilidade da MC, Bernardo R. Augusto, responsável de impacto positivo da Leroy Merlin, Fernando Ventura, responsável pelos projetos ambientais de eficiência e inovação da Jerónimo Martins, Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, e Ricardo Zózimo, investigador e professor auxiliar de Gestão da Nova SBE.