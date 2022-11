Apenas 5% das verbas do PRR chegaram às empresas e famílias

© AFP

O Estado português já recebeu 3 321 milhões de euros (20% do total) em verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas só pouco 1 007 milhões de euros foram, efetivamente, pagos. A fatia de leão está a ir para o setor público, sendo que só 5% do envelope total do PRR chegou às famílias e empresas, noticia o Jornal de Negócios esta terça-feira.

De acordo com o relatório semanal da estrutura de missão Recuperar Portugal, responsável pela execução do PRR, as entidades públicas tê sido os principais beneficiários, até agora. Já receberam um total de 302 milhões de euros. Outros 230 milhões foram canalizados para empresas públicas. As escolas receberam já 212 milhões de euros. Só depois surgem as famílias neste ranking de quem mais beneficiou do PRR, com 110 milhões de euros vindos da chamada bazuca europeia, seguidas das autarquias e das empresas privadas.

Recorda o mesmo jornal que a velocidade de execução de projetos no âmbito do PRR tem merecido críticas do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa."Este é um dia superfeliz. E verdadeiramente superinfeliz para si será o dia em que descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que acho que deve ser. Nesse caso não lhe perdoo. Espero que esse dia não chegue, mas estarei atento para o caso de chegar", afirmou o Chefe de Estado a 5 de novembro, durante à margem da inauguração dos Paços do Concelho da cidade da Trofa. O primeiro-ministro, António Costa, rapidamente desvalorizou o recado de Belém.