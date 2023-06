Apenas o transporte de passageiros por via fluvial continua aquém dos níveis pré-pandemia

© Lisboa, 15/05/2019 - Utentes dos barcos da Soflusa que fazem o percurso Lisboa barreiro esperam pela chegada de barco ao Terminal Fluvial o Terreiro do Paço. ( Jorge Amaral / Global Imagens )

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Junho, 2023 • 11:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O transporte de passageiros aumentou no primeiro trimestre 54,3% por via aérea, 18,0% por comboio, 39,7% por metropolitano e 32,4% por via fluvial, ficando apenas neste último modo aquém dos níveis pré-pandemia, segundo o INE.

"No primeiro trimestre de 2023, os aeroportos nacionais movimentaram 12,9 milhões de passageiros, correspondendo a um crescimento de 54,3% face ao mesmo período de 2022, superando os valores anteriores à pandemia (+15,1% face ao primeiro trimestre de 2019)", avança hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já por comboio e metropolitano foram transportados, de janeiro a março, 44,3 milhões e 64,6 milhões de passageiros, respetivamente (+18,0% e +39,7%, pela mesma ordem, face ao primeiro trimestre de 2022). Comparando com o primeiro trimestre de 2019, registaram-se acréscimos de 19,3% e 3,7%, respetivamente.

Quanto ao transporte de passageiros por via fluvial registou, no trimestre em análise, um incremento de 32,4% relativamente aos primeiros três meses de 2022, atingindo 4,8 milhões de passageiros e diminuindo 1,6% face ao primeiro trimestre de 2019.