A Segurança Social, tutelada pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, lançou uma aplicação para telemóvel ajuda a encontrar vagas em creches gratuitas. © Leonel de Castro/Global Imagens

Já está disponível a aplicação para telemóvel "Creche Feliz" que ajuda a encontrar vagas em creches gratuitas, segundo uma nota publicada esta sexta-feira no site da Segurança Social.

"Com esta aplicação, será possível pesquisar e obter informação de quais as creches com vagas gratuitas disponíveis na área de residência ou local de trabalho, de uma forma mais simples e direta", segundo o mesmo comunicado.

Esta ferramenta, disponível para Android e IOS, permite ainda "realizar o pedido de apoio para aceder à gratuitidade, caso as famílias selecionem uma creche da rede lucrativa", esclarece a Segurança Social.

Quem pode beneficiar do apoio?

O programa Creche Feliz abrange todas as crianças nascidas depois de 1 de setembro de 2021, inclusive, que frequentem creches, creches familiares da rede solidária, amas da Segurança Social ou creches da rede lucrativa que integrem a bolsa de instituições aderentes.

Os filhos que nasceram antes de 1 de setembro de 2021 só estão abrangidos se estiverem enquadrados no primeiro ou segundo escalão de rendimentos de comparticipação familiar. Em regra, a medida está limitada à capacidade autorizada para cada estabelecimento.

A Segurança Social explica que, para saber o escalão de rendimento de comparticipação familiar em que está integrado, deve esclarecer junto da creche que frequenta, pois essa questão depende do respetivo regulamento interno. Salvaguarda, contudo, que os escalões só são considerados para as crianças nascidas antes daquela data, que frequentem as respostas sociais.

53 mil crianças frequentam creches gratuitas

Cerca de 53 mil crianças frequentam creches de forma gratuita, das quais 48 577 no setor solidário e 4 423 no setor privado, adiantou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no dia 7 de março, durante uma audição no Parlamento.

Na altura, a governante precisou que fazem parte da medida Gratuitidade das Creches 1 871 creches do setor social e solidário e 358 do setor privado.

A meta do governo, até 2024, é que a gratuitidade de creches consiga abranger 100 mil crianças. Tendo em conta que há 53 mil a frequentar instituições gratuitas, isto significa que o executivo está a pouco mais de metade de atingir o objetivo traçado.

Este programa arrancou em setembro de 2022 para as crianças nascidas depois de 1 de setembro de 2021 e a frequentarem creches do setor social e solidário, tendo a medida sido alargada, a partir de 1 de janeiro de 2023, ao setor privado.