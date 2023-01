Apoio à reforma aumenta 50 euros mensais e chega a 170 mil idosos

(Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

O valor de referência do Complemento Solidário para Idosos, um apoio destinado às pensões de velhice mais baixas, vai aumentar em 50 euros por mês e passa a abranger todos os que recebem pensões abaixo dos 488 euros por mês (valor anterior era de 438,21 euros), dá conta o Jornal de Notícias esta quinta-feira.

Será em abril que os pagamentos serão feitos, com efeitos retroativos a janeiro. Desde 2019 que o valor do Complemento Solidário para Idosos não subia, sendo que o número de beneficiários tem diminuído, segundo o mesmo jornal. Esta atualização passa a abranger 170 mil beneficiários, mais 20 mil pessoas.

O valor médio do CSI, que pode ser pedido nos serviços de atendimento ou no site da Segurança Social, estava em 109,53 euros mensais, em novembro do ano passado. A medida tem em vista aproximar as reformas do valor do limiar da pobreza.