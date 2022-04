Mais famílias vão receber apoio ao cabaz alimentar, mas só a partir de maio

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, intervém n conferência de imprensa para anunciar as decisões do Conselho de Ministros para apresentação das novas medidas para conter o aumento dos preços energéticos e agroalimentares, Palácio da Ajuda, em Lisboa,11 de abril de 2021. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O governo decidiu alargar o apoio extraordinário para as famílias mais vulneráveis, de 60 euros mensais, a todas as famílias que recebem prestações sociais mínimas. Até agora, a medida abrangia, apenas, os beneficiários de tarifa social de eletricidade, ou seja, pouco mais de 762 mil pessoas.

O alargamento foi anunciado pela ministro da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa desta manhã que visou dar a conhecer as novas medidas de emergência direcionadas à contenção dos aumentos de preços dos bens energéticos e agroalimentares decididas no Conselho de Ministros extraordinária da passada sexta-feira.

Além do apoio ao cabaz alimentar - criado com o objetivo de compensar o aumento nos preços dos bens alimentares de primeira necessidade, devido à guerra na Ucrânia -, também a ajuda à aquisição de gás de botija, no valor de 10 euros mensais, será alargada a todos os titulares de prestações sociais mínimas. Mas este alargamento só acontecerá em maio, dado que em abril se manterá o pagamento às famílias com tarifa social de eletricidade.

Questionada sobre a possibilidade de haver algum aumento nos montantes dos apoios, Mariana Vieira da Silva precisou que dependerá de como a situação evoluir. "Quando aprovámos dissemos que depois faríamos uma avaliação", lembrou a ministra.

As medidas de emergência aprovadas pelo novo executivo contemplam quatro eixos de atuação: contenção de preços da energia, apoios às empresas, apoios às famílias e um pacote de medidas de aceleração da transição energética.