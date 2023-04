Apoio do Estado para compra de elétricos em 2023 parado

© Bruno Lisita / Global Imagens

Dinheiro Vivo 24 Abril, 2023 • 09:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A compra de carros elétricos em Portugal bateu um novo recorde em março, mas, desde que começou o ano, ainda ninguém recebeu qualquer incentivo do Estado para a aquisição destes veículos, uma vez que as candidaturas continuam encerradas, avança o Público, na edição desta segunda-feira.

Desde 2017, o Estado tem vindo a atribuir o incentivo à compra de carros com emissões de CO2 mais baixas ou nulas, como os 100% elétricos (BEV) e os híbridos plug-in (PHEV). Segundo explica o jornal, as candidaturas a este apoio só abrem após a publicação de um despacho ministerial com o regulamento em Diário da República - que, habitualmente, acontece entre fevereiro e março.

Porém, 2023 "está a fugir à regra", aponta a publicação. Questionado pelo Público sobre as razões deste atraso e sobre o início das candidaturas deste ano, o Ministério do Ambiente, que tutela a entidade que paga estes incentivos (o Fundo Ambiental), não prestou esclarecimentos.