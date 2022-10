Apoio extraordinário: 320 mil transferências não foram processadas

Fernando Medina, ministro das Finanças © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Dinheiro Vivo 24 Outubro, 2022 • 19:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) realizou, até agora, transferências para cerca de 2,5 milhões de pessoas, relativamente ao apoio extraordinário ao rendimento das famílias (de 125 euros e de 50 euros), mas cerca de 320 mil não foram processadas, avança o Ministério das Finanças em comunicado. Apesar do entrave, já "87% das transferências ordenadas pela AT foram bem-sucedidas".

As transferências não estão a ser processadas devido ao IBAN estar inválido no Portal das Finanças, indica o Ministério.

O IBAN pode estar inválido devido a fatores como "quando os contribuintes tenham indicado um IBAN de uma conta da qual não são titulares, se tenham enganado a digitar um número ou tenham indicado no passado o IBAN de uma conta entretanto encerrada", lê-se na nota.

O comunicado ainda explica que "o IBAN que consta do cadastro poderá não coincidir, por opção do contribuinte, com o indicado para efeitos da declaração de IRS, pelo que os contribuintes que ainda não o fizeram deverão verificar e/ou atualizar o seu IBAN no Portal das Finanças".

"Nos casos em que os contribuintes indicam o IBAN para efeitos de IRS, é este que é considerado para efeitos do pagamento deste apoio extraordinário", sublinha a nota.