Apoio no pagamento da renda da casa nos Açores chega a 4 526 pessoas

Um total de 4.526 pessoas nos Açores vão ser apoiadas mensalmente no pagamento da renda durante este ano, no âmbito do programa de Incentivo ao Arrendamento, "totalizando 3,3 milhões de euros durante 2023", revelou hoje o Governo Regional.

"O apoio irá abranger cerca de 4.526 cidadãos, o que corresponde a um investimento mensal na ordem dos 274 mil euros, totalizando 3,3 milhões de euros durante o ano de 2023", informa a vice-presidência, numa nota de imprensa publicada no 'site' do executivo (PSD/CDS-PP/PPM).

De acordo com a vice-presidência do Governo Regional, a direção Regional da Habitação "admitiu um total de 1.872 candidaturas" ao abrigo do programa de Incentivo ao Arrendamento, 34% das quais Incentivo ao Arrendamento - Jovem.

A vice-presidência adianta que "já foram pagas", na quarta-feira, "as primeiras mensalidades" aos agregados familiares beneficiários deste programa.

Este apoio destina-se exclusivamente a pessoas com residência permanente na Região Autónoma dos Açores, há pelo menos três anos, e traduz-se na atribuição de uma subvenção mensal, não reembolsável, aos agregados familiares que reúnam as condições de acesso.

O vice-presidente do Governo açoriano, Artur Lima, citado na nota de imprensa, sublinha a importância dos apoios em causa para "concretizar" o direito das famílias no acesso "a uma habitação adequada às suas expetativas de vida".

"O Governo Regional, através dos programas existentes e dos investimentos previstos ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), pretende igualmente responder aos jovens que procuram a primeira habitação", refere ainda o governante, citado na nota.