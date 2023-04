Apoios às rendas e ao crédito à habitação pagos a partir de maio

O ministro das Finanças Fernando Medina, acompanhado por Sofia Batalha, secretária de Estado do Orçamento, e por Filipe Brandão Neto, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, à chegada para a audição na Assembleia da República. © LUSA

O ministro das Finanças, Fernando Medina, revelou esta terça-feira, durante uma audição no Parlamento, que "o apoio às rendas" dirigido a mais de 100 mil famílias "começará a ser pago no mês de maio, daqui a poucas semanais e tem natureza retroativa a janeiro e o apoio à bonificação dos juros" nos créditos à habitação "também será pago entre maio e junho, estendo dependente da solicitação do próprio" mutuário "à instituição bancária".

Ou seja, o processamento destes subsídios chegará aos bolsos dos portugueses cerca de um mês mais cedo do que o previsto.

"Quanto ao apoio de 30 euros por mês para as famílias mais vulneráveis e de 15 euros por cada filho", cujo agregado familiar tenha rendimentos até ao quarto escalão do abono, "irá ser pago a 16 de maio".

Em relação, "ao aumento extraordinário de 1% na Função Pública será pago a partir de 20 de maio com efeitos retroativos a janeiro, estando previstas correções do mecanismo de retenção" na fonte em sede de IRS "para não haver perdas" de rendimento, assegurou o ministro das Finanças.

Quanto ao IVA zero para uma lista de 44 bens alimentares irá vigorar "entre 18 de abril e 31 de outubro", adiantou ainda o governante.

Fernando Medina referiu também que o "apoio à produção agrícola está previsto arrancar no primeiro semestre, estando dependente da aprovação por parte da Comissão Europeia, no âmbito do regime de auxílios de Estado".

O conjunto das medidas vai custar aos cofres do Estado 2035 milhões de euros, pouco mais de metade (58%) da folga orçamental de 2022, que chegou aos 3,5 mil milhões de euros, revelou ontem o INE. Ou seja, o governo contava com um défice de 4,4 mil milhões (1,9% do PIB) que mingou para os 944 milhões de euros (0,4%), tal como o Dinheiro Vivo tinha noticiado.

O governante garantiu, contudo, que "os mais de 8700 milhões de euros do acréscimo de impostos de todo o benefício adicional que a economia conseguiu gerar serão distribuídos ao longo de 2022 e 2023".

Tal como o DV revelou a receita orçamental de 2022 cresceu 11 mil milhões de euros à boleia do contributo fiscal que disparou 8825 milhões, sobretudo por via do IRC, IRS e IVA, segundo o relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) sobre a execução orçamental do ano passado.

(Notícia atualizada às 12h45)