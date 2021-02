APREN diz que energia eólica 'offshore' é um setor "apetecível" aos investidores

Energia eólica offshore (imagem de arquivo) © Paul ELLIS / AFP

"O 'offshore' é já uma realidade e um setor 'apetecível' aos investidores, devido essencialmente a um aumento do fator de capacidade de uma redução no custo do equipamento e da instalação, que se têm observado nos últimos anos, bem como dos programas de apoio que têm sido criados para catapultar o setor", disse a APREN, em resposta à agência Lusa.

Esta posição surgiu depois de a WindEurope ter anunciado, esta semana, que a Europa investiu 26,3 mil milhões de euros em energia eólica 'offshore' em 2020, um valor recorde de investimento naquele tipo de tecnologia.

A associação das renováveis acredita que "a evolução da competitividade desta tecnologia flutuante atingirá na próxima década custos nivelados de eletricidade muito próximos dos da 'offshore' convencional, e como tal, poderá vir a desempenhar um papel importante na descarbonização".

No entanto, a nova meta de 55% de redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, prevista no Pacote Ecológico Europeu, "exigirá a todos os Estados-membros uma reavaliação dos PNECs 2030, por forma a contribuírem proporcional e equilibradamente para a nova exigência".

O Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) estabelece que a eólica 'offshore' flutuante possa atingir os 300 megawatts (MW) até 2030 e, no mínimo, um gigawatt (GW) em 2050.

Em Portugal, o investimento mais recente em eólica 'offshore' foi o projeto WindFloat Atlantic, junto à costa de Viana do Castelo, uma central com três turbinas eólicas de 8,4 MW assentes em plataformas flutuantes, num total de 25 MW, que entrou oficialmente em operação no ano passado.

Para a APREN, aquele projeto, com financiamento de 60 milhões de euros do Banco Europeu de Investimentos e 29,9 milhões de euros do programa Europeu NER300, foi "um importante avanço e pontapé de partida no eólico 'offshore' em Portugal, mas mais desenvolvimentos são aguardados".

"Devido à profundidade do mar junto da nossa costa Oeste e Sul, só é possível instalar 'offshore' flutuante, não obstante somos um dos países pioneiros nesta tecnologia, o que faz todo o sentido, tendo em conta o vasto 'know-how' que o país tem ao nível do setor e indústria eólica e da existência de um Atlas do Potencial Eólico 'Offshore', crucial para o planeamento de centrais eólicas desta tipologia", apontou a associação.

A APREN sublinhou, ainda, a importância de dar uso aos apoios do Plano de Recuperação Económica da União Europeia para apostar "na investigação, geração de 'know-how' e reforço da indústria nacional", no âmbito de uma "transição climática e digital justa, que deve servir para impulsionar a modernização e expansão das tecnologias limpas".

A associação considerou também "essencial agregar massa crítica e promover sinergias entre empresas, universidades, centros de investigação, administração pública e setor financeiro para otimizar estas novas tecnologias, fazendo uso da qualidade dos profissionais nacionais".