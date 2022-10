APREN diz que renováveis vão travar subida "abrupta" dos preços da luz em 2023

© Paulo Spranger/Global Imagens

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) considera positiva a proposta Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sobre tarifas e preços para a energia elétrica a praticar.

Em comunicado. a APREN considera que a proposta prova que "as energias renováveis vão ajudar a travar a subida abrupta dos preços da eletricidade em 2023 para consumidores e empresas".

"A proposta de tarifas e preços para a energia elétrica em 2023, apresentada pela ERSE, demonstra de forma clara e inequívoca esse efeito positivo das energias renováveis nos preços da eletricidade", acrescenta.

Argumenta a APREN que o "decréscimo" das tarifas de acesso às redes é justificado, "sobretudo, pela redução na tarifa de uso global do sistema, que regista uma diminuição de 505%, face ao ano anterior". "Este é o resultado da diminuição dos Custos de Interesse Geral (CIEG), que se traduzem num benefício para o sistema elétrico nacional superior àquele que foi registado 2022, proporcionado essencialmente pelas renováveis", realça.

Segunda o organismo liderado por Pedro Amaral Jorge, a diminuição do preço de acesso à rede vai permitir reduzir "cerca de 80% a fatura final dos consumidores domésticos" e "cerca de 35%" a fatura final dos consumidores industriais. Tal vai poder aliviar "a pressão dos aumentos dos preços de energia registados no mercado grossista e, consequentemente, nos preços finais pagos pelos clientes, tanto no mercado regulado, como no mercado liberalizado".

Em 2023, os consumidores domésticos vão beneficiar de um sobreganho de 3,3 mil milhões de euros de receitas do diferencial de custo da PRE (Produção em Regime Especial), "maioritariamente renovável". Logo, os valores pagos às empresas que vendem eletricidade em PRE serão "mais baixos" do que os valores registados atualmente no mercado grossista.

"Também os consumidores industriais irão colher os benefícios da injeção de cerca de dois mil milhões de euros nas tarifas de acesso às redes em 2023", nota a APREN, indicando que 494 milhões de euros dizem respeita a "receitas obtidas com os leilões das licenças de emissão de gases com efeito de estufa, mas também à tributação dos produtos petrolíferos e energéticos (ISP) e ainda ao produto da contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE)". A maior fatia, 1,5 mil milhões de euros de receitas, resulta do diferencial de custo com as centrais com Contratos de Aquisição de Energia (CAE).

Para Pedro Amaral Jorge, presidente executivo da APREN, "esta é a prova de que as renováveis são o investimento certo em Portugal". "Estamos a colher o que semeámos, salienta o gestor.

A ERSE apresentou a 17 de outubro a proposta de aumento no preço da eletricidade para o mercado regulado de 2,8% a partir de 1 de janeiro de 2023. Em causa estão cerca de 925 mil clientes, já que a grande maioria das famílias e das empresas em Portugal já aderiu ao mercado livre. Os 2,8% de aumento traduzir-se-ão, segundo a ERSE, num agravamento de 40 cêntimos na fatura mensal de um casal sem filhos e de 1,04 euros numa família de quatro elementos. Recorde-se que as tarifas finais a vigorar em 2023 só serão conhecidas dentro de dois meses, sendo que, pelo meio, o conselho tarifário do regulador dará o seu parecer sobre esta proposta.