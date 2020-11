Aprovado novo estado de emergência com votos a favor do PS, PSD, CDS e Cristina Rodrigues

O primeiro ministro , António Costa, intervem durante o inicio da discussão na generalidade do Orçamento de Estado para 2021, que decorreu na Assembleia da República, Lisboa, 27 de outubro de 2020. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O novo estado de emergência foi aprovado com os votos a favor do PS, PSD, CDS e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. O regime de exceção começa a vigorar na segunda-feira.

O Bloco de Esquerda, o PAN e o Chega abstiveram-se e contra votaram o PCP, os Verdes, a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira e a Iniciativa Liberal.

Num debate em que foi notada a ausência do primeiro-ministro, a intervenção da parte do Governo esteve a cargo do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Na intervenção final, o governante pediu a articulação dos órgãos de soberania. O ministro da Administração Interna começou por lembrar que é a quarta vez em democracia que é decretado o estado de emergência e os argumentos para tomar esta decisão, pedindo uma "posição articulada com o Presidente da República, Governo e Parlamento".

Em atualização