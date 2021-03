APS lança simulador para calcular capital de seguras de casas

© Pixabay

Dinheiro Vivo 15 Março, 2021 • 15:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) acaba de lançar um simulador para o cálculo de custo de reconstrução de imóveis, o SCRIM.

Esta ferramenta, digital e gratuita, tem como objetivo apoiar os tomadores de seguro na determinação do capital a segurar nas apólices de seguros de incêndio e elementos da natureza e de multirriscos de habitação, e que corresponde ao custo de reconstrução de imóveis.

O utilizar tem de introduzir um conjunto de informações sobre a casa, como área, qualidade, localização, arquitetura e outros elementos caracterizadores do imóvel, e é calculado no momento um valor de referência do custo de reconstrução da habitação.

Segundo a APS, o simulador é de fácil utilização e permite ao tomador do seguro fazer a projeção do valor de reconstrução do imóvel, isto é, o valor do capital seguro.

Os resultados obtidos através deste simulador são indicativos, e por este motivo, os tomadores não estão obrigados a aceitá-los, cabendo-lhes sempre a responsabilidade de indicar o valor, em concreto, pelo qual pretendem segurar o seu imóvel, sublinha a APS em comunicado.

O simulador, que está a partir de hoje disponível no site da APS, foi desenvolvido com base numa fundamentação metodológica produzida pela FUNDEC, Associação para a Formação e o Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitetura, ligada ao Instituto Superior Técnico.

O presidente da APS, José Galamba de Oliveira, faz notar que "o montante do capital a segurar, no contexto de um seguro de imóvel, deverá ser alvo de particular atenção, na medida em que um valor desfasado do valor de reconstrução, poderá resultar numa indemnização insuficiente para a recuperação do imóvel".