Áreas da energia e transportes com maior peso nos 150 contributos para atualizaçâo de PRR

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. © LUSA

Dinheiro Vivo 22 Abril, 2023 • 12:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A atualização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) esteve em consulta pública nos últimos 15 dias, tendo recebido "cerca de 150 contributos", informa o gabinete da ministra da Presidência em comunicado.

"As áreas da energia e dos transportes/mobilidade foram aquelas que motivaram maior número de contributos, destacando-se igualmente diversas propostas nos domínios da digitalização e dos equipamentos sociais", lê-se na nota à imprensa.

O governo vai agora analisar os contributos que serão, ou não, tidos em conta no documento com a reprogramação do PRR que será enviado à Comissão Europeia até ao final deste mês.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, lembra que "a proposta de atualização do PRR prevê um acréscimo de cerca 2,3 mil milhões de euros em subvenções e 1,6 mil milhões de euros em empréstimos, face ao Plano aprovado em julho de 2021. A dotação máxima passará, assim, de 16,6 mil milhões para 20,6 mil milhões de euros".

Estão previstos novos investimentos, "enquadráveis em componentes existentes do PRR, incluindo nos domínios da modernização tecnológica do Sistema Nacional de Saúde, das redes culturais e transição digital, da descarbonização dos transportes, das qualificações e competências, do investimento e inovação, das empresas e da Administração Pública", explica ainda.

A reprogramação contempla também um reforço do investimento em programas como A Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, a Reabilitação do Património Cultural, as Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial e Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial, os Bairros Comerciais Digitais, o Alojamento Estudantil e o Reforço de Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão.