Assistentes Sociais culpam governo por atraso de três anos na regulamentação da Ordem

O Grupo de Assistentes Sociais em Reflexão e Ação (GASRA) acusou esta quinta-feira o governo de estar em falta com a regulamentação necessária para o início de funções da Ordem dos Assistentes Sociais, três anos depois da criação da lei.

Em comunicado, o GASRA lembra que a Ordem dos Assistentes Sociais foi criada pela lei 121/2019, mas passados três anos ainda não iniciou funções.

"Falta o governo efetuar a sua regulamentação, cujo prazo legal já foi largamente excedido sem qualquer justificação", lê-se no comunicado.

Na opinião destes profissionais, quem sai prejudicado com este atraso é a população, ao "não existir um organismo que lhe garanta um serviço de qualidade, prestado por profissionais habilitados e qualificados devidamente certificados por uma cédula profissional".

"Está em falta a aprovação pelo governo do diploma que regula o acesso e o exercício da profissão que desde há três anos vem a ser adiado por pressão de um lóbi contrário à formação da Ordem com o intuito de permitir que outros profissionais sem formação específica exerçam as funções próprias dos Assistentes Sociais", refere o GASRA no comunicado, não especificando de quem se trata.

Como consequência, diz o GASRA, acontecem casos de "más práticas de alegados assistentes sociais que na maior parte das vezes não o são, num quadro de completa desregulação".

Entendem, por isso, que a entrada em funções da Ordem dos Assistentes Sociais "é fundamental para a defesa do interesse público".

"Até lá continuaremos irremediavelmente a assistir à difusão de notícias sobre alegados erros dos 'técnicos da segurança social', designação vaga que não sabemos a quem se refere e que mete todos no mesmo saco independentemente de serem ou não Assistentes Sociais", concluem.

A Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais vai realizar no dia 11 de outubro uma sessão informativa sobre o ponto da situação do processo de criação da Ordem Profissional.

Esta Comissão viu o seu mandato prorrogado pela terceira vez, até ao final deste ano, pela ministra Ana Mendes Godinho.