Associação de Bancos considera positiva medida que facilite acesso a crédito à habitação

Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Julho, 2023 • 14:11

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) considera que seria positiva uma medida que alterasse as regras da taxa de esforço no crédito à habitação, considerando que facilitaria o acesso das famílias a empréstimos.

"A confirmar-se, a APB vê esta medida como positiva, considerando que os bancos já tinham referido, algumas vezes, que o atual limite estaria a dificultar o acesso das famílias ao crédito", afirmou fonte oficial da APB à Lusa.

No último fim de semana, numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, a vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo, disse que o banco central vai rever as regras referentes à taxa de esforço para que mais famílias possam aceder ao crédito à habitação. Clara Raposo revelou que essa decisão vai ser tomada ainda este ano para os novos créditos.

As regras definidas pelo Banco de Portugal para acesso a crédito à habitação estabelecem que os clientes não devem gastar mais de um terço do rendimento no pagamento da prestação.

Além disso, quando um banco concede crédito tem ainda de fazer um teste de 'stress', avaliando a capacidade do cliente conseguir pagar caso a taxa de juro suba, de futuro, mais três pontos percentuais.

Atualmente, com a taxa de juro média a rondar os 4%, esse cenário poria a taxa em 7%, um valor que significaria um grande esforço para as famílias e as afasta do acesso a crédito para comprar casa.

"Estamos a olhar no sentido de baixar aqui um pouco o choque extra", disse a vice-governadora na entrevista, pois assim, "em princípio, mais famílias poderão vir a aceder a crédito".