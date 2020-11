Associação dos centros comerciais admite que lojas abram mais cedo

Centro comercial Colombo. © Reinaldo Rodrigues/GI

Dinheiro Vivo 08 Novembro, 2020 • 13:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) diz que ficou surpreendida com as novas medidas anunciadas ontem pelo primeiro-ministro. "Não era expectável, tínhamos acabado de assinar com o governo um protocolo para antecipar o período de compras de Natal", disse o presidente da APCC, em declarações à TVI. As novas medidas, diz, "vêm restringir o período de compras".

António Sampaio de Mattos diz ainda que estão a "pensar em soluções, como abrir mais cedo", antecipando alterações nos horários de funcionamento das lojas nos centros comerciais.

Em comunicado entretanto enviado às redações, Sampaio de Mattos diz que "esta medida de recolhimento obrigatório aos fins de semana é um grande golpe para o comércio e restauração, e para a economia portuguesa em geral".

O presidente da APCC considera ainda que a medida pode levar a maiores concentrações nas lojas. "compreendemos que as questões de Saúde Pública devam estar na primeira linha das prioridades. Mas na mesma semana em que assinámos com o Ministério da Economia e da Transição Digital um protocolo que tem como objectivo incentivar a antecipação das compras de Natal por forma a evitar concentrações de pessoas nos espaços comerciais, somos surpreendidos com uma medida que pode exactamente provocar essas aglomerações de pessoas noutros momentos do dia e da semana".