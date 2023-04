Atividade económica desacelerou em fevereiro

© André Rolo / Global Imagens

A atividade económica em Portugal conheceu um travão no segundo mês do ano, após em janeiro ter recuperado o ritmo face aos últimos dois meses de 2022, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a Síntese Económica de Conjuntura, os indicadores da atividade económica na perspetiva da produção, relativos ao segundo mês do ano, revelam "uma desaceleração na indústria, nos serviços em termos nominais e, em termos reais, na construção".

Considerando aqueles setores, o índice de volume de negócios na indústria abrandou para uma taxa de 4,3%, em termos homólogos, quando, em janeiro, a variação tinha sido de 12,6%. Excluindo o setor energético, de um mês para o outro, as vendas na indústria caíram 6,2 pontos percentuais (p.p.) para 7,4%.

Já nos serviços, o volume de negócios apresentou uma variação homóloga de 9,9%, sendo que no mês anterior esta tinha sido de 13,8%. O índice de volume de negócios no comércio a retalho (deflacionado e ajustado de sazonalidade) aumentou 0,4%, desacelerando face à variação de 3,7% verificada em janeiro, refletindo um abrandamento dos produtos alimentares e não alimentares.

O segmento da construção, por sua vez, desacelerou para uma variação homóloga de 2,6% em fevereiro, após ter aumentado 6,0% no mês precedente.

Quebra no consumo privado e aumento no investimento

Do lado das famílias, "o indicador de atividade económica e o indicador quantitativo de síntese de consumo privado desaceleraram em fevereiro, após ter acelerado em dezembro e janeiro, retomando o perfil descendente observado entre agosto e novembro", aponta o INE. Neste mesmo mês foi registado um contributo positivo "menos intenso" tanto do consumo corrente, como do consumo duradouro.

Apesar de ter havido uma baixa no consumo em fevereiro, o indicador de confiança dos consumidores aumentou entre dezembro e março, interrompendo o "perfil negativo dos três meses anteriores", pode ler-se no documento.

