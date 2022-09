Atualizações à espera da inflação

© Igor Martins/Global Imagens

Rendas

As rendas no próximo ano deveriam ter um aumento superior a 5%, tendo em conta a variação média do índice de preços apurada em agosto pelo Instituto Nacional de Estatística, excluindo a habitação. No entanto, o governo decidiu limitar a subida das rendas a 2%, em 2023, prevendo introduzir um mecanismo de compensação automática aos senhorios, de acordo com a declaração anual de imposto que submeterem às Finanças.

Pensões

Uma lei criada pelo governo de José Sócrates estabeleceu a atualização das pensões com base em dois indicadores: a variação média do índice de preços apurada em novembro, excluindo a habitação, e o crescimento nominal do PIB nos dois últimos anos. Em 2023, a norma será aplicada, mas o governo antecipa para este ano o pagamento de meia pensão, em outubro, reduzindo a base de cálculo para 2024.

Portagens

Para o aumento das portagens conta também o valor da inflação média, exceto habitação, do último ano, mas registada em outubro. O INE deverá divulgar um valor estimativo no dia 31 de outubro. O preço das inspeções automóveis está igualmente indexado à inflação média de novembro, sem habitação.