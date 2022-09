Aumento das prestações sociais arrisca ficar abaixo da inflação

Ministro das Finanças, Fernando Medina © LUSA

A atualização para 2023 do Indexante de Apoios Sociais (IAS), que serve de referência para cálculo e atribuição de um conjunto de prestações desde subsídio de desemprego, propinas ou abono de família, arrisca ficar abaixo da inflação de 7,4% deste ano. O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta quarta-feira, no Parlamento que o Governo "está a avaliar essa decisão" de aumentar o IAS em linha com a inflação.

Durante uma audição na comissão de Orçamento e Finanças, o deputado do PSD, Hugo Carneiro, questionou o governante se, tal como foi alterado cálculo da atualização das pensões para 2023, o executivo também iria "alterar a fórmula do IAS penalizando os que recebem subsídios". Mas Fernando Medina deixou uma resposta vaga, anunciando que a matéria estava a ser estudada, o que levou o parlamentar social-democrata a afirmar que o IAS iria sofrer um corte. A seguir, o ministro das Finanças garantiu que o deputado "não pode tirar nenhuma conclusão".

Neste momento, o IAS está nos 443,2 euros. Se este referencial para as prestações subir 7,4%, em linha com a inflação deste ano, e tal como decorre da lei, o aumento seria de 32,7 euros para 475,9 euros. Contudo, se se aplicar a atualização de 4,43% que o governo introduziu para as pensões até 1108 euros (2 IAS), então o acréscimo será de apenas 19 euros para 462 euros. Feitas as contas, poderá aqui haver uma perda de 13,9 euros.

(Em atualização)