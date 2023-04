Aumento intercalar das pensões de 3,57% pago a partir de julho

Primeiro-ministro, António Costa. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta segunda-feira, durante o briefing do Conselho de Minsitros, que as pensões até 5,765,16 euros (até 12 vezes o Indexante dos Apoios Sociais) terão direito a "um aumento intercalar no valor de 3,57%" a partir de julho deste ano. A medida visa compensar o corte para quase metade da atualização geral das prestações deste ano, tal como já tinha referido o ministro das Finanças, Fernando Medina, na apresentação do Programa de Estabilidade 2023-2027.

A medida terá um custo de mil milhões de euros, segundo as estimativas avançadas pelo titular da pasta das Finanças.

"Somando este aumento com o aumento desde janeiro, ao longo de todo o segundo semestre deste ano, os pensionistas já terão a sua pensão atualizada relativamente a dezembro de 2022", frisou o primeiro-ministro. Ou seja, "para o ano, não haverá qualquer perda para os pensinostas, porque a pensão será atualizada, entre julho e dezembro deste ano," de modo que "o valor da pensão já será aquele que teria resultado da Lei de Bases da Segurança Social". António Costa destaca assim que o governo "mantém firme a política de melhoria dos rendimentos".

Assim, aos aumentos aplicados este ano, entre 4,83% e 3,89%, será adicionado 3,57%, cuja soma resultará na atualização prevista de entre 8,4% e 7,46%. Ou seja, fica assim reposta a base de cálculo para a subida das prestações em 2024.

Recorde-se que o governo decidiu, no ano passado, cortar a evolução das prestações como contrapartida do bónus de meia pensão pago em outubro. Na altura, o executivo garantiu que não haveria perdas, mas agora reconhece que, efetivamente, se não houvesse esta atualização intercalar, os pensionistas iriam ser prejudicados em 2024 e nos anos seguintes, uma que vez que a base de cálculo para os aumentos anuais seria significativamente inferior.

O primeiro-ministro quis, contudo, lembrar que o governo sempre "garantiu que, até ao final do ano, nenhum pensionista receberia menos do que aquilo que resultaria da fórmula". Contudo, ressalvou, que, no ano passado, face a uma inflação tão elevada como a que se registou em 2022 (7,8%), e tendo em conta a evolução residual do índice de preços dos anos anteriores, de cerca de 1%, o governo quis ser cauteloso em relação à atualização das pensões.

Este volte face do governo acontece perante dados mais favoráveis sobre a evolução da economia, como indicou António Costa: "Como sempre dissemos, em função da situação da economia e da sustentabilidade da Seguranla Social, tomaríamos, no momento certo, as decisões relativamente a 2024, de modo a garantir que nenhum pensionista perderia um cêntimo. A evolução da economia, a redução da dívida e o reforço da sustentabilidade da Segurança Social permitem dar essa garantia em relação a 2024 e tomar esta decisão de aumento intercalar".

Primeiros saldos negativos adiados para 2033

A boa saúde do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), que serve de almofada para pagar pensões, foi determinante para a tomada de decisão do governo em proceder a aumento intercalar das reformas.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, explicou, também durante o briefing do Conselho de Minisitros, que "há um aumento do saldo previdencial" do FEFSS. Assim, "os primeiros saldos negativos ficam adiados para a próxima déciada, para 2033, já incluindo este aumento intercalar assim como a base da atualização para 2024".

Ou seja, o fundo das pensões da Segurança Social "conseguiu ganhar 17 anos" de vida. "Em 2015, a previsão é que não duraria até ao final da década, agora verifica-se que o Fundo chega a 2060 e com um saldo de 48 mil milhões de euros, que é o maior sinal que podemos dar às novas gerações sobre o reforço do sistema", sublinhou a governante.

O primeiro-ministro destacou ainda que, com esta decisão, o governo quer "assegurar que mantém a confiança no contrato intergeracional assente no sistema da Segurança Social".

Fica assim reposta base de cálculo das prestações para a atualização em 2024, garantindo que não há perda de poder de compra. Porém, o executivo não revelou se, em 2024, manterá a atual fórmula, que tem em conta a média do crescimento do PIB nos últimos dois anos e a inflação média anual registado no ano anterior. Recorde-se que está a ser estudado uma nova equação pela Comissão de Acompanhamento da Sustentabilidade da Segurança Social que poderá alargar o número de anos daqueles indicadores, de modo a que a atualização das prestações não fique tão sensível a picos de inflação.

(Notícia atualizada às 16h10)