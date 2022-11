Aumentos de 250 e 400 euros para 20 mil enfermeiros que progridem com retroativos a janeiro

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou esta quinta-feira que "o governo aprovou", em Conselho de Ministros, "um decreto-lei que levará ao descongelamento das carreiras dos enfermeiros e ao pagamento das devidas atualizações salariais com retroativos a janeiro de 2022".

"O diplome dá corpo à recuperação dos pontos perdidos para progressão salarial. Trata-se de uma reposição justa da progressão na carreira que irá abranger 20 mil enfermeiros", adiantou Pizarro.

Em causa estará um "aumento de 250 euros para os enfermeiros com pontos para subir uma posição e de 400 euros para os enfermeiros que sobem duas posições com retroativos a janeiro de 2022 independentemente dos respetivos regimes de vinculação ao SNS ", esclareceu o governante.

Ou seja, os enfermeiros terão direito a este aumento quer tenham contrato em funções públicas ou contrato individual de trabalho.

O ministro da Saúde assegurou que o pagamento será realizado ainda no ano de 2022, acrescentando que terá um impacto no Orçamento do Estado para este ano de 72 milhões de euros.

Questionado se todas as oitos estruturas sindicais estão de acordo com esta medida, Manuel Pizarro disse que interpretou "que todos os sindicatos reconhecem que há uma aproximação muito positiva de positivas", sublinhando que "alguns até manifestaram o seu acordo".