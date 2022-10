Aumentos de 52,11 euros anuais para salários até 2600 euros brutos na Função Pública

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tutela a administração pública © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A partir de 2023 e até 2026, a maior parte dos trabalhadores do Estado, até aos 2600 euros brutos mensais, vão receber aumentos anuais de 52,11 euros, segundo a proposta do governo a que o Dinheiro Vivo teve acesso. O executivo deixa assim cair a fórmula de atualização com base na inflação apurada.

Para o próximo ano, há contudo nuances. O governo decidiu subir mais os escalões de rendimentos mais baixos, de 705 e 709 euros, para 761,58 euros, um aumento de, respetivamente, 8% e 7,4%, superior e em linha com a inflação prevista, de 7,7%, segundo o Conselho de Finanças Públicas, ou de 7,4%, de acordo com a estimativas do governo. Nestes níveis remuneratórios estão 164 mil trabalhadores, que correspondem a 22% dos 741 698 trabalhadores existentes no Estado. Ou seja, cerca de 88% vão ter aumentos abaixo da inflação.

Acima destas posições, e aplicando o aumento de 52,11 euros até 2600 euros brutos, a subida será em média de 3,6%. Para salários de 1000 euros, por exemplo, o acréscimo será de 5,2%. Acima dos 2600 euros brutos, a subida será de 2%.

Estas variações nos aumentos foram "a resposta justa e progressiva" a que o governo procurou dar, "uma vez que a inflação afeta mais quem menos ganha", tendo também em consideração nas "disponibilidades orçamentais", justificou a ministra Mariana Vieira da Silva, que tutela a administração pública, num encontro com jornalistas que antecedeu a reunião com os sindicatos.

Depois há algumas nuances, no sentido deforma a aumentar o distanciamento entre as carreiras dos assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores que se tem comprimindo nos últimos anos por força do aumento do salário mínimo. O objetivo é que, até 2026, final da legislatura, o salário de um operacional seja de 900 euros, o de assistente técnico atinja os 1000 euros e de técnico superior os 1400 euros.

Em 2023, os 84 mil assistentes técnicos vão ter direito ao dobro dos 52,11 euros de aumento previsto até aos 2600 euros brutos mensais. Em janeiro do próximo ano, passarão a receber mais 104,22 euros.

Quanto aos técnicos superiores, excluindo as duas primeiras posições que, este ano, já tiveram aumentos extraordinários, terão uma atualização extra de 52,11 euros que será paga faseadamente ao longo dos próximos quatro anos, além do aumento geral de 52,11 euros atribuídos já em janeiro de 2023.

No conjunto das medidas, o governo estima gastar 1200 milhões de euros com a valorização salarial da Função Pública, o que compara com os 680 milhões gastos este ano.