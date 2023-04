Aumentos extra no Estado afinal vão ter retroativos a 1 de janeiro

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, durante uma reunião com o secretário-geral da Federação Sindical da Administração Pública (Fesap), José Abraão. © LUSA

O executivo acabou por dar o braço a torcer e vai alterar o projeto de diploma que apresentou esta quarta-feira aos sindicatos representativos dos trabalhadores do Estado. Assim, tanto o aumento suplementar de 1% como a subida do subsídio de refeição para os seis euros, no Estado, terão efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023 e não a abril, como constava do diploma, anunciou esta quarta-feira o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão, no final de uma reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

A medida irá custar 389 milhões de euros, mais 76 milhões do que os 313 milhões estimados pelo executivo e implica um "aumento da massa salarial de 6,3 para 6,6%", revelou o dirigente sindical.

"Foi garantido que haverá retroatividade a 1 de janeiro de 2023" para todos os mais de 742 mil funcionários públicos, assegurou José Abraão.

A expectativa do dirigente sindical é que os aumentos com retroativos comecem a ser pagos em abril, mas tendo em conta "que o processamento dos salários costuma ser feita a 10, 12 de cada mês", é provável que o incremento de 1% e a subida do subsídio de refeição só cheguem as bolsos dos funcionários públicos em maio.

Assim, e caso o incremento salarial se efetivasse apenas a partir de abril, a medida iria custar 195 milhões de euros, como anunciou a secretária de Estado, na ronda negocial anterior com os sindicatos. Agora, a despesa cresce 50 milhões de euros para 245 milhões.

Relativamente ao subsídio de refeição, se o aumento apenas fosse aplicado a partir deste mês, teria um peso orçamental de 118 milhões de euros, que, com os retroativos a janeiro, cresce 26 milhões de euros para 144 milhões de euros.

Quanto ao setor empresarial público, o líder da Fesap revelou que "o governo também fará um ajustamento por parte das Finanças na orientação, de modo que a massa salarial suba também para 6,6%".

Neste caso, em particular, José Abraão, recordou que esta quarta-feira os auxiliares, administrativos e técnicos superiores do Hospital Amadora-Sintra, uma entidade empresarial do Estado (EPE), iniciaram esta quarta-feira uma greve. Trata-se de um protesto contra a decisão da administração daquela entidade pública empresarial de não pagar a valorização de 52 euros devida aos técnicos superiores, assistentes técnicos, e assistentes operacionais das carreiras gerais da Função Pública, como determina o Decreto-Lei n.º 84-F/2022, de 16 de dezembro.

"Estes trabalhadores apenas receberam 52 euros e não a valorização suplementar" de 52 euros, esclareceu Abraão. Ou seja, estes funcionários "terão de receber 104 euros". Neste sentido, a secretária de Estado garantiu que "sairá uma orientação do governo para garantir esta valorização", afirmou o dirigente sindical.

Apesar de este ser o último encontro, marcado pelo governo para discutir o aumento extra no Estado, Abraão anunciou que "a Fesap vai pedir uma reunião suplementar". "Garantida a retroatividade, esperamos que na reunião de 12 abril tenhamos a correção das tabelas de retenção na fonte em sede de IRS para que nenhum trabalhador seja prejudicado".

Tal como o Dinheiro Vivo noticiou, mais de 187 mil funcionários públicos, que recebem até cerca de 870 euros brutos mensais, arriscam perder até 12 euros por mês com o novo aumento salarial intercalar de 1%, caso as tabelas de IRS não sejam revistas de modo a acomodar esse incremento.

A Fesap também exige que o aumento de 1% também abranja as ajudas de custo pagas para compensar despesas com deslocações e estadas, mas este ponto ainda não ficou fechado. "A secretária de Estado disse que esta matéria será tratada mais à frente", afirmou José Abraão.

(Em atualização)