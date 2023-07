Autarcas acusam Governo de asfixiar finanças locais com aumento dos salários

Carregado, 4/4/2017 - Notas de 20 euros. No dia em que foi lançada a nova nota de 50 euros, o Banco de Portugal (BdP) permitiu a recolha de imagens no Complexo do Carregado, o edifício de alta segurança onde se fazem notas e se guarda parte do ouro do país. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Julho, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Nacional de Municípios (ANMP) critica o Governo por ter tomado, de forma isolada, a decisão de valorizar as remunerações dos funcionários da função pública, sem "qualquer preocupação" com a autonomia do poder local e com o peso que as subidas sucessivas têm nos orçamentos municipais já estrangulados com a escalada de custos, decorrentes da inflação.

Em declarações ao Jornal de Notícias, Rui Santos, vice-presidente da associação e autarca de Vila Real, afirma que os aumentos levados a cabo em 2022 e 2023, desde os técnicos superiores à atualização em 1% dos salários base de todos os trabalhadores do Estado e das autarquias, resultaram numa despesa crescente de "vários milhões de euros" para as câmaras.

"Essa circunstância, associada a todos os custos acrescidos decorrentes da inflação" provoca "dificuldades de tesouraria e de orçamentação" aos municípios, nota o socialista. Rui Santos considera, no entanto, que os "aumentos são justos e fazem sentido", mas pede "previsibilidade" ao Executivo.

A ANMP pede que se crie uma nova Lei das Finanças Locais, que dê às autarquias músculo financeiro, através de uma maior participação nos impostos do Estado. A posição da associação já foi enviada ao Governo.