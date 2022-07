Autarquias exigem mais dinheiro para assumir competências na Ação Social

© Jorge Amaral/Global Imagens

Dinheiro Vivo 28 Julho, 2022 • 09:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os autarcas dão mais um passo no processo de descentralização no âmbito da Ação Social, em setembro, sendo esta a segunda ronda. As negociações têm o objetivo de fechar um acordo até outubro para que os municípios assumam a competência a partir de janeiro de 2023, avança o jornal Público esta quinta-feira.

As reservas do mapa de transferência de recursos financeiros e humanos foram levantadas pelos autarcas, mas considerando-o insuficiente e desajustado à realidade receiam que se repitam as dificuldades sentidas na transferência de competências na Saúde e Educação. Há mais de um ano que o Governo fez chegar aos municípios as propostas na área.

Câmara de Caminha é um dos exemplos que se disponibilizou para aceitar competências nesta área, mas não tardou a reagir ao governo dizendo que "os valores em causa corresponderem a uma realidade pré-pandémica que não tem em conta as enormes dificuldades que estão, atualmente, no terreno e com as quais o município se terá de confrontar nos próximos anos".