Autarquias livres de encargos com a ADSE dos trabalhadores vindos do Estado central

As autarquias não terão de suportar os encargos com a ADSE dos trabalhadores que forem transferidos da administração central para as escolas dos municípios, de acordo com um decreto-lei publicado esta segunda-feira em Diário da República que concretiza o processo de descentralização de competências para os municípios e para as entidades intermunicipais no domínio da educação. O diploma entra em vigor esta terça-feira, dia 28 de fevereiro.

Isto significa que quaisquer despesas de saúde contraídas por aqueles funcionários serão depois reembolsadas pelo Estado central e não pelas câmaras municipais, como acontece para a generalidade dos trabalhadores da administração local.

"Prevê-se a assunção pela administração central das despesas em que os municípios incorrem com seguros de acidentes de trabalho, segurança e medicina no trabalho, garantindo a estes trabalhadores a aplicação do regime da ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. (ADSE), e do Serviço Nacional de Saúde. Neste contexto, a aplicação do regime da ADSE aos trabalhadores abrangidos pelo presente diploma não origina quaisquer encargos para os municípios", segundo o diploma publicado esta segunda-feira.

Esta novidade é uma aproximação às reivindicações da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) que tem exigido que os reembolsos da ADSE passem a ser suportados pela administração central e não pelos municípios. A ANMP considera injusto que sejam as câmaras a pagar a fatura quando os descontos para a ADSE feitos pelos trabalhadores, atualmente de 3,5% sobre a remuneração base, beneficiam os cofres da administração central e não os das autarquias.

Contudo, os reembolsos das despesas com saúde, no âmbito do subsistema de saúde da administração central, dos funcionários que já tinham sido contratados pelos municípios ou que já faziam parte do quadro de pessoal da câmara, antes do processo de transferência de competências, vão continuar sob a alçada da autarquia.

Neste momento, e desde 2015 que os encargos com a ADSE de todos os trabalhadores da administração local são asseguradas pelas autarquias. No ano passado, este custo rondou os 60 milhões de euros.