Coligação PSD/CDS em Lousada comunica à CNE alegadas irregularidades

A coligação PSD/CDS em Lousada comunicou à Comissão Nacional de Eleições (CNE) alegadas irregularidades naquele concelho do distrito do Porto, no processo de voto antecipado para as autárquicas, disse este domingo à Lusa fonte da candidatura.

Segundo a exposição, de acordo com a ata daquele processo de voto antecipado, há dois eleitores que votaram e apresentam o mesmo número no Cartão do Cidadão e outro caso de um eleitor que terá votado duas vezes. Refere-se ainda que "não se encontram identificados os eleitores que votaram antecipadamente por motivos profissionais", indicando haver dois casos de cidadãos que votaram sem constarem da lista prévia para os votos antecipados.

A coligação PSD/CDS alerta, ainda, para "situações do voto de eleitores que não contemplam os requisitos" para o voto antecipado, "mormente pessoas aposentadas, sem outro ofício elencado nos requisitos".

Numa freguesia do concelho, acrescenta a candidatura, uma viatura da junta terá estado a transportar votantes, nomeadamente "pessoas autónomas a subir degraus pelo próprio pé".

"Não fomos notificados deste transporte, pelo que não pudemos acompanhar o mesmo", comunicou à Lusa fonte da coligação.

Noutra freguesia daquele município, refere ainda a candidatura, "o presidente de uma secção de voto, só estará a entregar os boletins de voto para a Assembleia Municipal e Câmara Municipal a algumas pessoas, não entregando para a Assembleia de Freguesia".

O concelho de Lousada é governado pelo Partido Socialista, que têm quatro mandatos na câmara municipal. A coligação PSD/CDS elegeu três vereadores em 2017.