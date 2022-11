Auxiliares escolares ou canalizadores com mais de 35 anos vão ter um aumento de 156 euros já em 2023

Secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires

Assistentes operacionais do Estado com mais de 35 anos de carreira vão ter um aumento de pelo menos 156 euros já em 2023, segundo a proposta que o governo apresentou esta quarta-feira às federações sindicais da Administração Pública: FESAP, STE e Frente Comum. Carreiras entre 30 e 15 anos só terão direito à valorização nos próximos anos.

Assim, no próximo ano, 19 722 assistentes operacionais com mais de 35 anos, como auxiliares de educação, canalizadores, guardas noturnos ou condutores de máquinas, verão o vencimento crescer por via do aumento do salário mínimo na Função Pública, de 705 para 761,58 euros, ou através de um acréscimo de 52,11 euros, caso estejam acima do ordenado base de entrada, mas também por força da valorização da antiguidade que se traduzirá num salto de dois níveis remuneratórios, o que corresponde a mais 104 euros. Tudo somado dá uma subida salarial de pelo menos 156 euros, de acordo com os dados transmitidos pelo secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP), José Abraão, no final de uma reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

Em 2024, avança a valorização de pelo menos 156 euros para as carreiras de assistente operacional entre 30 e 34 anos de antiguidade.

Já os cerca de 77 mil assistentes com uma antiguidade entre 15 e 29 anos terão direito a apenas um salto na posição remuneratória, a que corresponde a mais 104 euros na folha salarial. Contudo, este aumento só será pago em 2025 ao pessoal com uma carreira entre 22 e 29 anos e, em 2026, último ano da legislatura, aos trabalhadores com uma antiguidades entre 15 e 21 anos.

Ao todo, esta medida, irá abranger cerca de 115 mil trabalhadores e terá um impacto total da de 138 milhões de euros, dos quais 36 milhões em 2023.