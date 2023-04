Avaliação bancária na habitação abranda para 1 483 euros por metro quadrado

Avaliáção bancária na habitação abranda para 1 483 euros por metro quadrado. © LUSA

A avaliação bancária na habitação subiu, em março, para 1 483 euros por metro quadrado, mais cinco euros ou 0,3% face ao mês anterior. Mas, em termos homólogos, o crescimento foi de 11,4%, mais lento do que o registado no período anterior: em fevereiro, a taxa de variação foi de 12,5%, segundo o inquérito publicado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

A região do Algarve foi a que registou a subida mais acentuadas do valor mediano por metro quadro, de 15,9%, em comparação com o mês de março do ano anterior. Já nos Açores observou-se o menor crescimento, de 0,9%.

Por tipologia de habitação, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1 664 euros por metro quadrado, tendo aumentado 12,7% relativamente a março de 2022. Os valores mais elevados foram observados no Algarve (2 070 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1 984 euros/m2), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (1 104 euros/m2). A Região Autónoma dos Açores apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (18,2%) e o Norte o menor (11,4%).

O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 subiu 17 euros, para 1 662 euros/m2, tendo os T3 subido 7 euros, para 1 482 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 78,4% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise, indica o INE.

Em relação às moradias, a avaliação bancária teve um incremento, em março, de 6,4% para 1 135 euros/m2 em termos homólogos. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (2 119 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1 940 euros/m2), tendo o Centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (906 euros/m2 e 960 euros/m2, respetivamente). O Algarve apresentou o maior crescimento homólogo (16,7%) e o menor ocorreu no Centro (0,6%).

O valor mediano das moradias T2 desceu 23 euros, para 1 056 euros/m2, tendo as T3 subido 8 euros, para 1 105 euros/m2 e as T4 recuado 24 euros, para 1 277 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 88,6% das avaliações de moradias realizadas no período em análise.

De acordo com o Índice do valor mediano de avaliação bancária, em março de 2023, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, o Alentejo Litoral e a Região Autónoma da Madeira apresentaram valores de avaliação 40,7%, 33,4%, 9,6% e 2,5%, respetivamente, superiores à mediana do país. Beiras e Serra da Estrela foi a região que apresentou o valor mais baixo em relação à mediana do país (-48,6%).

Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de março de 2023, foram consideradas 21 660 avaliações (14 045 apartamentos e 7 615 moradias), menos 32,4% em relação ao mesmo período de 2022, e menos 34,6% do que em maio último, mês em que se registou o máximo da série. Face a fevereiro, realizaram-se mais 1 349 avaliações bancárias, o que corresponde a um acréscimo de 6,6%, indica o INE.