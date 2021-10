Avaliação bancária para habitação sobe para 1236 euros em setembro

© Unsplash

O valor mediano de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, voltou a subir, depois da estagnação verificada em agosto. Em setembro, atingiu os 1236 euros por metro quadrado, mais 15 euros ou 1,2% que o observado no mês anterior, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O maior aumento face a agosto registou-se na Região Autónoma da Madeira (1,8%), tendo a Região Autónoma dos Açores apresentado a única descida (-0,9%).

O número de avaliações bancárias consideradas para os dados de setembro ascendeu a 28301, mais 19,4% que no mesmo período do ano anterior. Deste volume, 17896 foram apartamentos e 10405 moradias.

Em termos homólogos, o valor mediano das avaliações cresceu 9,6%.

Avaliação de apartamentos sobe 11%

No passado mês, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1369 euros por metro quadrado, um aumento de 11% face a setembro de 2020.

O valor mais elevado foi observado no Algarve (1669 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (892 euros/m2). A Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (12,6%), tendo a Região Autónoma dos Açores e o Alentejo apresentado os menores (5,9%).

Face a agosto, o valor de avaliação subiu 1%, tendo a região Norte apresentado a maior subida (1,9%). As restantes regiões apresentaram aumentos menos intensos, com exceção da Região Autónoma dos Açores, cujo valor não se alterou.

O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 subiu 21 euros, para 1402 euros/m2, tendo os T3 subido 4 euros, para 1221 euros/m2. Estas tipologias representaram 80,5% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise.

E nas moradias 4,7%

Já no que se refere a moradias, o valor mediano da avaliação bancária foi de 998 euros/m2 em setembro, o que representa um acréscimo de 4,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Os valores mais elevados observaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (1652 euros/m2) e no Algarve (1626 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (819 euros/m2).

A Área Metropolitana de Lisboa apresentou o maior crescimento homólogo (8,1%) e o menor ocorreu na Região Autónoma da Madeira (2,2%).

Comparando com agosto, o valor de avaliação de moradias aumentou 1,1%. A Área Metropolitana de Lisboa apresentou o aumento mais acentuado (2,4%), tendo a Região Autónoma dos Açores apresentado a única redução (-1,5%).

Os valores das moradias T2, T3 e T4, tipologias responsáveis por 89,1% das avaliações, atingiram os 930 euros/m2 (mais 7 euros), 988 euros/m2 (mais 7 euros) e 1 049 euros/m2 (mais 11 euros), respetivamente.

O Índice do valor mediano de avaliação bancária, em setembro, revela que o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, o Alentejo Litoral, a Região Autónoma da Madeira e a Área Metropolitana do Porto apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país (34%, 33%, 4%, 3% e 1% respetivamente). O Alto Tâmega foi a região que apresentou o valor mais baixo em relação à mediana do país (-45%).