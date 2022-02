Avaliadores: maioria PS traz rédea curta às contas públicas e mais crescimento

Economia registou crescimento homólogo de 5,8% no último trimestre de 2021 © Reinaldo Rodrigues/GLobal Imagens

Avaliadores nacionais e externos da economia portuguesa acreditam que o novo governo do Partido Socialista (PS) que estará no poder durante os próximos quatro anos - agora suportado por uma maioria absoluta - vai conseguir comprimir o défice e a dívida pública e regressar a um caminho de "consolidação das contas públicas", de "prudência" e de disciplina financeira, ao mesmo tempo que, dizem, aproveitará as verbas europeias para impulsionar o crescimento da economia até 2026, pelo menos.

"O Partido Socialista ganhou com maioria absoluta as eleições antecipadas e esse resultado é positivo para a estabilidade política de Portugal e significa que a prudência orçamental continuará a ser uma prioridade chave do PS", dizem os analistas da Economist Intelligence Unit (EIU).

"Portugal irá avançar com a consolidação das contas públicas", acrescentam os avaliadores da República da agência de rating Standard & Poor"s (S&P).

"O muito provável retorno da atividade ao normal, beneficiando do controlo da pandemia, e a estabilidade política conseguida com os resultados das eleições de 30 de janeiro, sugerem que a revisão do crescimento deste ano poderá ser em sentido ascendente", considera Teresa Gil Pinheiro, economista do gabinete de estudos do BPI.

Ontem, o dia a seguir às eleições começou com notícias favoráveis relativamente ao andamento da economia.

Embora o crescimento trimestral (em cadeia, entre trimestres) esteja a perder algum gás, o cômputo geral do ano 2021 acabou por ser bastante positivo em termos históricos e o ritmo do quarto trimestre superior ao da média europeia e da zona euro.

Portugal cresceu 5,8% em termos homólogos nos últimos três meses de 2021 (face a igual período de 2020), o grupo da moeda única, avançou cerca de 4,6%.

O Ministério das Finanças congratulou-se com "um resultado muito positivo para Portugal" que reforça "o processo de convergência com a União Europeia desde o segundo trimestre de 2021.

O ministério de João Leão acredita agora que "se possa ultrapassar o nível pré-pandemia já no primeiro semestre de 2022 e, inclusivamente, superar as estimativas do governo para este ano, de 5,5%.

Em todo o caso, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Eurostat até ao final do ano passado mostram que Portugal ainda não recuperou totalmente do impacto da crise pandémica (está 1,4% abaixo do nível registado em finais de 2019), ao passo que a zona euro já conseguiu reverter os danos provocados pelas medidas de contenção da covid.

Ontem, o INE revelou que "o Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de 5,8% no 4º trimestre de 2021 (4,5% no anterior)".

E que "ao contrário do trimestre anterior, o contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi positivo, em consequência da aceleração em volume das exportações".

Além disso, "também se registou um contributo positivo da procura interna, superior ao observado no terceiro trimestre".

No entanto, a economia experimentou "uma perda significativa nos termos de troca" em vários trimestres do ano passado "em resultado do crescimento pronunciado do deflator das importações, nomeadamente de bens energéticos e matérias-primas". Ou seja, gastou-se mais dinheiro em importações porque os custos (preços) da energia e de outras matérias-primas dispararam.

O melhor ano desde o tempo de Cavaco

No conjunto do ano 2021, o PIB cresceu 4,9%, o ritmo "mais elevado desde 1990", ou seja, desde o tempo de um governo do PSD, de Aníbal Cavaco Silva. Portanto, é preciso recuar 31 anos para encontrar uma expansão maior: em 1990, Portugal cresceu 6,2%.

A subida forte da riqueza criada em 2021 também reflete o efeito de base muito baixo criado pelo colapso de proporções históricas em 2020, na sequência da pandemia e das fortes restrições à atividade económica, à procura e à circulação de pessoas. O INE alude a uma "diminuição histórica de 8,4% em 2020, na sequência dos efeitos marcadamente adversos da pandemia covid-19 na atividade".

Como referido, a agência de rating S&P elogiou Portugal pelo facto de ter saído das eleições com um governo de maioria absoluta (PS) e de isso significar que o país vai garantir a continuidade da disciplina orçamental, com redução do défice público e da dívida de forma visível este ano, ajudada pela recuperação da economia e pela entrada de fundos europeus.

A S&P confia na "implementação do Plano de Recuperação e Resiliência após as eleições deste domingo, que deram ao PS uma maioria parlamentar absoluta (117 lugares num parlamento de 230)".

A agência prevê que Portugal registe um défice público de 4% do produto interno bruto (PIB) em 2021, "melhor que a nossa projeção anterior, um défice de 4,4%, e o segundo défice mais baixo do euro", elogiam os avaliadores.

Se assim for, esse défice final de 4% em 2021 é também mais baixo do que estimou o próprio governo na proposta de Orçamento do Estado de 2022 (4,3%).

No comentário enviado esta segunda-feira, a S&P observa que "Portugal alcançou este resultado apesar do impacto negativo da pandemia no seu setor-chave do turismo, que representava 8,4% do valor acrescentado bruto e 10% do emprego antes da pandemia".

E "esperamos que quando a situação da covid-19 estabilizar este ano, Portugal assistirá a uma forte recuperação das receitas do turismo e a economia registará um crescimento real do PIB de 5,7%, beneficiando as finanças públicas".

Além disso, Portugal deverá receber da Europa (programa Next Generation EU) cerca de "16,6 mil milhões de euros (8% do PIB) em subvenções e empréstimos até 2026", o que dará um enorme impulso à economia, esperam os peritos.