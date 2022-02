Aviso para produção de hidrogénio com 41 candidaturas de 380 milhões

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes. © António Cotrim/Lusa

Encerrou na sexta-feira, "o primeiro aviso para a produção de hidrogénio e gases renováveis (Componente C14 -- Hidrogénio e Renováveis), do Plano de Recuperação e Resiliência. As 41 candidaturas registadas atingem um investimento de 380 milhões de euros e demonstram bem o sucesso do programa e a robustez dos projetos de gases renováveis no setor energético nacional", apontou, em comunicado, o Governo.

Segundo o Ministério do Ambiente, os promotores destes projetos solicitaram apoios de 204 milhões de euros para um aviso com 62 milhões de euros de dotação.

No total, a dotação da Componente C14 dispõe de 185 milhões de euros.

A análise das candidaturas está a cargo do Fundo Ambiental, responsável pela gestão do aviso no prazo de 60 dias úteis.

Os resultados, a lista de beneficiários e operações aprovadas serão publicados, após este prazo, no 'site' www.fundoambiental.pt.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico. Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

A dotação total do PRR ultrapassa os 16.600 milhões de euros, distribuída pelas suas três dimensões estruturantes -- resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e transição digital (2.460 milhões de euros).