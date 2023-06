Baixos salários e precariedade dos mais jovens adiam decisão de ter filhos. © Pixabay

Os baixo salários e a precariedade são um dos principais têm adiado a decisão dos jovens portugueses em ter filhos, agravando ainda mais os baixos índices de fecundidade do País, segundo o estudo mais recente do PlanAPP - Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública sobre "Como o mercado de trabalho e a igualdade de género influenciam a fecundidade em Portugal", que foi divulgado esta sexta-feira.

"Para os jovens, a entrada no mercado de trabalho apresenta desafios como a precariedade, os baixos salários e a maior predisposição às jornadas de trabalho em horários atípicos. Estes fatores, em conjunto com as dificuldades de acesso à habitação, contribuem para elevar a idade média da saída da casa dos pais, o que, por conseguinte, aumenta a idade média da mãe ao primeiro filho e diminui a probabilidade da fecundidade final realizada corresponder à fecundidade desejada", de acordo com o mesmo relatório coordenado por Ana Salvado, da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização, e Catarina Pereira, Unidade Técnica de Avaliação.

Em 2019, a taxa de desemprego até baixou para 6,6% em 2019, valor mais baixo dos últimos 16 anos, e a taxa de desemprego da população, entre os 15 e os 24 anos, desceu para 15,6%, níveis não verificados desde 2008, depois de ter atingido os quase 40% em 2013. Contudo, assinala o PlanAPP, a "esta tendência de recuperação de emprego parece somar-se uma outra, de reforço do emprego por conta de outrem com contratos de trabalho sem termo, que cresceram desde 2015". Isto é, os níveis de precariedade laboral agravaram-se.

Relativamente à posição do nosso País no conjunto da União Europeia, em 2020, Portugal aparece, logo a seguir à Espanha, como o segundo país com maior prevalência de contratos de duração limitada no conjunto da população empregada por conta de outrem, com quase um quinto dos trabalhadores em relações de emprego precárias.

"Esta é uma marca negativa no perfil de emprego em Portugal. O ingresso no mercado de trabalho, apesar da recuperação do número de postos de trabalho disponíveis e ocupados, parece fazer-se, sobretudo, sob modalidades de emprego precárias", assinalam os peritos do PlanAPP.

Embora o peso dos jovens trabalhadores precários, entre 15 e 29 anos, no conjunto dos contratos por conta de outrem tenha vindo a diminuir desde 2016, ano em que atingiu máximos, com 53% com vínculos a termo, no ano passado este rácio ainda estava nos 46%, verificando-se, inclusivamente uma subida face a 2021 (45%).

O estudo mostra que, neste indicador, as mulheres são as mais afetadas. Quase metade das jovens trabalhadoras (47%) são precárias. No caso dos homens, o valor é um pouco baixo (45%), ainda assim elevado.

A tendência geral de crescimento do trabalho em horário atípico em Portugal, isto é, ao fim de semana, à noite ou durante madrugadas, também se apresenta como uma barreira à parentalidade, aponta o relatório. "Enquanto esta realidade afeta cerca de 1/3 dos trabalhadores entre 20 e 64 anos, no caso do grupo etário mais novo, entre 15 e 24 anos, o trabalho em horários atípicos é uma realidade para cerca de 44% destes jovens", refere o PlanAPP.

Os baixos salários, associados aos vínculos precários, mas também à aproximação do ordenado mínimo ao médio, também são um entrave à natalidade. A este fator juntam-se o desemprego e o risco de pobreza, mesmo com contrato de trabalho, que "tornam o segmento jovem mais vulnerável e mais dependente da rede de proteção informal provida pelos pais".

Como consequência, diante de crises como a provocada pela pandemia de covid-19, a idade média de saída de homens e mulheres da casa dos pais cresceu quase exponencialmente, o que adia a formação de novos agregados familiares e, por conseguinte, os projetos parentais.

Desigualdades salariais e de conciliação familiar entre homens e mulheres

"Os novos drivers da fecundidade contrapõem a ideia tradicional de que o crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho produz efeitos negativos sobre a fecundidade", concluiu o estudo. Apesar da opinião partilhada por homens e mulheres de que o modelo de trabalho a tempo parcial é o ideal para as mães, verifica-se que Portugal é um país de pais e mães que trabalham a tempo completo, fora de casa, em estruturas de arranjo de trabalho pago ainda rígidas e convencionais.

De acordo com o relatório, são as "condições de desigualdade entre homens e mulheres estão na raiz dos atuais problemas demográficos".

Mesmo que as mulheres tenham ampliado significativamente a sua participação no mercado de trabalho, este processo não tem ocorrido de modo igualitário. "As mulheres investem mais tempo do que os homens na sua qualificação profissional, contudo, este investimento não se traduz na ocupação equitativa das posições de liderança ou dos salários recebidos", segundo a análise do PlanAPP.

Deste modo, "a igualdade salarial entre homens e mulheres em Portugal tem decorrido mais pelo aumento do salário mínimo nacional, que iguala as pessoas na base da pirâmide salarial, do que pela garantia de salários iguais para postos de trabalho iguais".

Só para dar um exemplo, e ainda que os dados se reportem a 2019, 50% das mulheres a trabalhar a tempo e remuneração completos auferiam até 664 euros de remuneração base, enquanto 50% dos homens recebiam até 750 euros.

Esta disparidade "resulta em menos recursos financeiros para que a mulher possa planear as suas decisões de parentalidade".

Assim, "mesmo com os avanços realizados em Portugal para promover a igualdade de género entre homens e mulheres no trabalho, ainda há barreiras e constrangimentos que, se mitigados, poderiam favorecer uma maior aproximação da fecundidade realizada à fecundidade desejada", aponta o mesmo estudo.

Na última década, registou-se um processo de aproximação gradativa na percentagem de mulheres e homens nos cargos de chefia. Contudo, em 2022, as mulheres ainda distavam dois pontos percentuais dos homens neste indicador, ainda que o peso das mulheres licenciadas na força de trabalho (43%) seja bem superior à dos homens (26,7%).

O desequilíbrio entre homens e mulheres na conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar é outro dos fatores que prejudica a decisão de ter filhos.

"Nas atividades domésticas e nos tempos de trabalho não pago, percebe-se que, embora exista maior participação dos homens em algumas atividades, sobretudo relacionadas com a administração da casa e o cuidado das crianças, noutras atividades domésticas, como cozinhar, limpar e lavar, ainda há sobrecarga das mulheres", de acordo com o PlanAPP.

Nos inquéritos utilizados neste estudo, e nas componentes do domínio da conciliação da vida pessoal, profissional e familiar, nota-se "um crescimento da insatisfação, sobretudo entre as mulheres, com a conciliação entre o trabalho pago, o não pago e os tempos de lazer", destaca o relatório.

Com base nos dados disponibilizados pelo estudo do Planpp, conclui-se que uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, nomeadamente em cargos de chefia e com ordenados melhores, teria um impacto positivo na fecundidade.

Apesar desta análise, e segundo o Inquérito à Fecundidade do Instituto Nacional de Estatística (INE), de 2019, o peso do emprego parece ser quase insignificante no número de filhos que as mulheres têm efetivamente.

As trabalhadoras com contrato de por conta de outrem ou as que se encontram desempregados têm o mesmo número de filhos (1,1). Já no caso das mulheres por conta própria, o nível de realização da fecundidade é ligeiramente superior (1,23).

A fecundidade realizada dos homens que trabalham por conta própria é a mais elevada (1,2), sendo inferior no caso daqueles que trabalham por conta de outrem (0,84) e ainda mais baixa no caso de desempregados (0,48).

"Estes resultados apontam para que os homens, por comparação às mulheres, projetem este tipo de decisões em função das suas condições materiais de vida, evidenciadas aqui, em primeiro lugar, pela situação de estar ou não estar empregado", de acordo com os dados do INE.