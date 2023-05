Balcão de apoio a eficiência energética no Porto alavancou 180 mil euros de investimento

Porto Energy Hub procura apoiar famílias e empresas a reduzirem custos energéticos © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Maio, 2023 • 08:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O balcão Porto Energy Hub, espaço de atendimento e apoio a cidadãos que procuram soluções de eficiência energética no Gabinete do Munícipe do Porto, alavancou cerca de 180 mil euros de investimento privado em oito meses.

Em comunicado, a empresa municipal de Ambiente do Porto revela hoje que o balcão já recebeu "mais de 150 pedidos de avaliação de potencial de poupança energética", realizou perto de "uma centena de ações de acompanhamento técnico" e mais de 10 visitas técnicas a habitações que estão a desencadear intervenções de melhoria da eficiência energética.

O Porto Energy Hub visa apoiar famílias e empresas a reduzirem custos, estando, neste momento, a apoiar seis condomínios "na identificação de financiamento" e de "requisitos técnicos de eficiência energética".

"Em menos de um ano de vida, já foram alavancados cerca de 180.000 euros de investimento privado", salienta a empresa municipal.

O balcão Porto Energy Hub está disponível desde setembro de 2022 no Gabinete do Munícipe e visa contribuir para "acelerar esforços da sociedade civil no caminho rumo à neutralidade carbónica da cidade", de acordo com os objetivos do Pacto do Porto para o Clima.

Liderado pelo município do Porto, o Pacto do Porto para o Clima pretende "despertar a ação dos cidadãos e organizações" na partilha de experiências e conhecimento para a neutralidade carbónica em 2030, desígnio que a autarquia se comprometeu atingir.

A iniciativa reúne mais de 200 subscritores da academia, justiça, educação, construção, indústria, ciência, saúde e cultura, e conta com o patrocínio da Presidência da República.

Citado no comunicado, o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, destaca que o município tem previsto um plano de incentivos à instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios particulares "que ronda os oito milhões de euros até 2030" e que será "materializado através da redução do valor de IMI a pagar".

Com este plano de incentivos, que deverá entrar em funcionamento "muito em breve", o município espera contribuir diretamente para a transição energética de cerca de 2.000 instalações, "capazes de produzir cerca de 23 W [Watt]".

"Os interessados neste e noutros apoios a nível energético, encontram no Porto Energy Hub um verdadeiro parceiro no aconselhamento sobre as melhores soluções técnicas, legais e financeiras a aplicar em cada caso específico", acrescenta Filipe Araújo, que detém o pelouro do Ambiente.

Coordenado pela Agência de Energia do Porto, o Porto Energy Hub disponibiliza soluções para reduzir a fatura e dicas de eficiência energética a aplicar no dia-a-dia.

Segundo a empresa municipal, a "aposta na eficiência energética e na promoção do recurso a energias de fonte renovável é fundamental para que a cidade alcance o grande objetivo do Pacto do Porto para o Clima: atingir a neutralidade carbónica em 2030".

"É ambicioso e sabemos que para o alcançar temos, forçosamente, de alterar a origem e a forma como consumimos energia. O município só é responsável por 6% das emissões de gases com efeito de estufa. Por isso mesmo, criámos o Porto Energy Hub logo no lançamento do projeto do Pacto do Porto para o Clima, como forma de apoiar, aconselhar e envolver os portuenses neste desígnio comum"", salienta Filipe Araújo.