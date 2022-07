Banco de Fomento garante transparência nos apoios com verbas do PRR a empresas

Banco de Fomento © Direitos Reservados

O Banco Português de Fomento (BPF) fez saber esta quinta-feira que todos os apoios já concedidos às empresas portuguesas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), são acompanhados pela Comissão Europeia, respondem objetivos criteriosos e, por isso, os procedimentos de acesso são transparentes.

Após a notícia sobre o empréstimo de 40 milhões de euros à Pluris Investments de Mário Ferreira - um valor que corresponde a mais de metade dos apoios do PRR já autorizados para recapitalizar empresas nacionais - e da "Operação Ferry" - que levou Mário Ferreira a pedir para ser constituído arguido após suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais numa das suas empresas -, o BPF procura esclarecer as circunstâncias do empréstimo concedido ao dono da Media Capital (TVI e CNN Portugal), bem como os apoios já autorizados a outras 11 empresas.

"Tendo sido publicadas algumas notícias sobre este tema que parecem questionar, nomeadamente, a transparência do respetivo processo de seleção, o BPF gostaria de esclarecer" que "toda a informação sobre a sua política de investimento" é pública, começa por referir a instituição. O banco garante também que os programas "regem-se por critérios objetivos, aprovados pela Comissão Europeia e que são públicos, para a avaliação das candidaturas que recebe".

Ponto relevante para o BPF é que "a avaliação das candidaturas recebidas aumenta de exigência quanto maior o montante". Assim, as candidaturas a apoios acima dos dois milhões de euros são avaliadas por uma comissão técnica, "composta por três personalidades idóneas, independentes, com experiência na gestão e investimento em empresas, e com disponibilidade para o exercício das funções". Se os apoios pedidos forem acima dos dez milhões de euros, as empresas "terão que ser objeto de (e suportar os custos com) uma aferição de sustentabilidade, desenvolvida em linha com as orientações técnicas recomendadas no âmbito do InvestEU".

"O BPF impõe, pela força dos contratos que assina com os seus parceiros e cuja implementação é auditada, os termos acordados aquando da aprovação das candidaturas, que podem ser mais ou menos densificados e exigentes", garante ainda a instituição liderada por Beatriz Freitas.

O banco lembra ainda que a "Comissão Europeia autorizou, aquando da elaboração do programa, que as SGPS [empresas que gerem participações de outras empresas] possam concorrer".

Na origem desta questão estão operações de empréstimos do BPF à luz do Programa de Recapitalização Estratégica do do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), criado no âmbito do PRR, para apoiar empresas "viáveis" que sofreram com os efeitos da crise pandémica. O pacote global é de 400 milhões de euros, mas, para já, só 12 operações avançaram ao "abrigo da Janela B", um quadro temporário de auxílios de Estado, previsto no referido instrumento financeiro. Essas operações - anunciadas a 1 de julho - com luz verde representam um total de 76,7 milhões de euros em empréstimos do BPF.

"Foram aprovadas operações de investimento direto com um valor total de 76.696.083,00 euros, dos quais 76.612.821,25 euros são disponibilizados através do FdCR, e a parcela restante 83.261,75 euros por via de coinvestidores privados, contribuindo assim para a recapitalização e o acesso a financiamento de empresas nacionais estratégicas e viáveis, afetadas pelo impacto da doença covd-19".