Banco de Portugal alerta para fraude com crédito fácil nas redes sociais

Facebook © Unsplash

O Banco de Portugal alerta para perfis falsos criados nas redes, especialmente no Facebook, para alegadamente concederem aquilo a que chamam crédito fácil. Utilizam muitas vezes "o nome e a imagem de instituições financeiras autorizadas ou de pessoas singulares reconhecidas publicamente, credíveis, para gerar confiança nos potenciais clientes", pode ler-se no comunicado emitido esta segunda-feira.

"Normalmente, estas entidades afirmam conceder empréstimos, rapidamente, sem formalidades complexas, sem a prestação de garantias, com discrição e a todas as pessoas, mesmo àquelas que não conseguem obter crédito junto do sistema financeiro", alerta o banco central, que "tem tomado conhecimento de diversas situações em que pessoas coletivas ou singulares propõem ao público, através das redes sociais, em especial do Facebook, a suposta concessão de empréstimos".

O Banco de Portugal lembra que no seu site é possível consultar a lista de instittuições registadas e que por isso estão habilitadas a exercer atividade financeira em Portugal. Os clientes devem consultar previamente esta informação "antes de contratarem quaisquer empréstimos ou entregarem quaisquer quantias no âmbito de possíveis contratos de financiamento".

