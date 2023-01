Banco de Portugal aplicou coimas de 14,8 milhões de euros em 2022

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

O Banco de Portugal (BdP) fez saber esta sexta-feira que concluiu 710 processos de contraordenação, que resultaram na aplicação de coimas no valor de 14,8 milhões de euros.

"As decisões proferidas nos 710 processos concluídos deram lugar à aplicação de coimas no montante total de 14.800.500,00 euros, dos quais 1.843.500,00 euros suspensos na sua execução", lê-se na síntese da atividade sancionatória do BdP em 2022.

Dos processo concluídos, o BdP indica que 432 incidiam sobre "infrações de natureza comportamental", enquanto 120 eram sobre infrações prudencial. Outros 84 estão relacionadas com "infrações em matéria de recirculação de numerário, 41 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, 16 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita e 19 respeitam a outras matérias".

Ao longo do ano de 2022, o supervisor da banca instaurou 660 novos processos de contraordenação, dos quais "372 respeitam a infrações de natureza comportamental, 169 respeitam a infrações de natureza prudencial, 84 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 17 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, nove respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e nove respeitam a outras matérias".

No ano de 2021, tinham sido instaurados 313 processos de contraordenação e concluídos 116.