Banco de Portugal com recorde de 174 ações de cooperação em 2021

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa © Angelo Lucas/Globalimagem

26 Abril, 2022

O Banco de Portugal realizou 174 ações de cooperação no ano passado, um número recorde desde que há registo, sendo que 93% foram feitas por por via remota, segundo o Relatório Anual da Atividade de Cooperação esta terça-feira divulgado.

Nestas ações, os principais parceiros foram os países de língua portuguesa, com 116 ações, seguidos dos países da União Europeia, com 32, e da América Latina e Caraíbas, com 19.

Nestas atividades foram envolvidos 470 trabalhadores, de 25 departamentos e estruturas do banco central.

O Banco de Portugal realiza ações de cooperação técnica com as instituições homólogas de países emergentes e em desenvolvimento, uma atividade que considera que "contribui para a consolidação da estabilidade monetária e financeira internacional".

Os temas mais abordados nas ações de cooperação desenvolvidas em 2021, segundo o BdP, relacionaram-se com estatística, supervisão e estabilidade financeira e recursos humanos, "tendo ainda ganho relevo as iniciativas sobre alterações climáticas e digitalização".