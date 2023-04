Banco de Portugal quer que transferências associem conta a nome do beneficiário

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

O Banco de Portugal está a desenvolver um mecanismo para que na transferência de dinheiro seja apresentado o beneficiário da transferência, a estar pronto no primeiro trimestre de 2024, segundo informações recolhidas pela Lusa.

É comum as pessoas terem medo de errar o IBAN quando fazem uma transferência, pelo que esta funcionalidade deverá contribuir para diminuiu o risco de envio de dinheiro para destinatários errados e até combater fraudes.

Já segundo o Relatório dos Sistemas de Pagamentos de 2022, divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, o banco central está também a estudar uma funcionalidade "que permita iniciar transferências, a crédito e imediatas, a partir da indicação do número de telemóvel do beneficiário", dispensando pôr o NIB (semelhante às transferências que há no MB Way).

O Banco de Portugal espera que esta funcionalidade esteja disponível no início de 2024 e que permita "maior conveniência e segurança na realização de operações".