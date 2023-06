Banco de Portugal revê em alta crescimento e prevê excedente orçamental em 2024

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. © LUSA

O Banco de Portugal está mais otimista quanto ao andamento da economia nos próxmos anos. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi revisto em alta face às previsões de março para 2,7% este ano, 2,4% em 2024 e 2,3% em 2025. As anteriores previsões apontavam para crescimentos de 1,8% este ano e 2% nos dois anos seguintes. Trata-se de "um desempenho robusto, dando continuidade à convergência com a área do euro, com as exportações a crescerem mais do que a procura externa", sublinha a instituição liderada por Mário Centeno, no comunicado que acompanha o Boletim Económico.

Também as estimativas para a inflação são revistas, reduzindo-se o Índice Harmonizado de Preços do Consumdior (IHPC) para 5,2% este ano (contra os 5,5% de março), 3,3% em 2024 (contra 3,2%), mantendo-se a previsão de 2,1% para 2025. Um valor "próximo do objetivo do Banco Central Europeu [2%], refletindo a redução das pressões inflacionistas externas e a maior restritividade da política monetária", sublinha o banco central.

As perspetivas para o mercado de trabalho também são favoráveis, com o emprego a subir 0,6% em 2023 e 2024, quando a anterior previsão apontava para aumentos de 0,1 e 0,2%, respetivamente. A taxa de desemprego acompanha, devendo situar-se em 6,8% este ano, uma melhoria em relação aos 7% que a instituição previa em março. Nos próximos dois anos a projeção é de descida ligeira, para 6,7%.

No Boletim Económico divulgado hoje o Banco de Portugal inclui também, pela primeira vez, projeções orçamentais. A previsão é para um défice orçamental de 1% do PIB em 2023 e um excedente de 0,2% em 2024 e 2025, "assumindo as medidas de política orçamental já adotadas e anunciadas", ressalva o banco central.

Já a dívida pública deverá cair para menos de 100% do PIB já em 2024 (97,1%) e em 2025 deverá fixar-se em 92,5%, "beneficiando dos excedentes primários e do crescimento nominal da economia". Para este ano o Banco de Portugal estima que a dívida pública se reduza dos 113,9% de 2022 para 103,4%.

O Banco de Portugal é assim mais otimista do que o governo (previsões de abril), que prevê um défice orçamental de 0,4% para este ano e de menos 0,2% em 2024. Quanto à dívida pública, a previsão do Ministério das Finanças é de um rácio de 107,5% do PIB este ano, que se reduz para 103% em 2024, ficando abaixo dos 100% apenas em 2025 (99,2%).

Também as previsões do governo para a evolução do PIB ficam aquém das do banco central, com o Ministério das Finanças a prever crescimentos de 1,8% este ano e de 2% nos dois anos seguintes.