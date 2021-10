Bancos concedem menos crédito à habitação em agosto

A taxa de juro média dos empréstimos à habitação manteve-se em 0,80% (Imagem de arquivo) © Filipa Bernardo/Global Imagens

Os bancos portugueses concederem em agosto 1861 milhões de euros de novos empréstimos aos particulares, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal. Os novos empréstimos para a compra de habitação totalizaram 1261 milhões de euros, uma queda de 124 milhões de euros face ao mês anterior, mas ainda assim representam uma subida de 407 milhões de euros face ao período homólogo.

A taxa de juro média dos novos empréstimos aos particulares foi de 2,39% "Este valor é superior ao registado em julho deste ano (2,28%) mas inferior ao registado em período homólogo (2,75%)", destaca o banco central. Já no crédito à habitação, a taxa de juro média manteve-se em 0,80% (encontra-se abaixo de 1% desde agosto de 2020).

Os bancos emprestaram 413 milhões de euros para consumo, o que significa uma redução de 16 milhões de euros em relação ao mês anterior e um aumento de 50 milhões quando comparado com o mês de agosto de 2020. A taxa de juro média para estes créditos foi de 6,66%.

Gráfico: Montante de novos empréstimos a particulares, por finalidade (em milhões de euros)

Fonte: Banco de Portugal

Empréstimos às empresas com taxa de juro em níveis historicamente baixos

Em agosto, a taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos a empresas mantiveram-se em níveis historicamente baixos, nos 1,91%. Este valor fica abaixo do registado no mês anterior, que foi de 2,00%, e abaixo também do de agosto de 2019, que se situava nos 1,98%.

Os bancos reduziram em agosto o montante dos novos empréstimos a empresas, fixando-se nos 2017 milhões de euros (tinha sido de 2668 no mês anterior e 2098 em agosto de 2020), dos quais 1207 milhões correspondem a montante de 1 milhão de euros ou abaixo desse valor.

"A análise por classe de montante mostra que a taxa de juro dos novos empréstimos de montante inferior ou igual a 1 milhão de euros subiu para 2,22% e a taxa de juro dos empréstimos de montante superior a 1 milhão de euros desceu para 1,46%", destaca o Banco de Portugal.

A tendência de descida da taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos às empresas, observada desde 2012, manteve-se desde início deste ano. Ainda assim, permanece acima da média da zona euro.