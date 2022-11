Bancos forçados a renegociar créditos à habitação se a taxa de esforço superar os 50%

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, acompanhada pelo secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes © LUSA

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um decreto-lei que obriga os bancos a renegociar os créditos à habitação e ao consumo até 300 mil euros sempre que a taxa de esforço supere os 50%, isto é, quando metade do rendimento líquido se destine exclusivamente para pagar as prestações à instituição financeira. A medida vigorará até ao final de 2023 e não implicará custos adicionais para os devedores.

O secretário do Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, detalhou ainda que há outros casos em que os bancos terão alterar as condições contratuais no sentido de aliviar os devedores: "Sempre que existe um agravamento da taxa de esforço em cinco pontos percentuais ou se se verificar, no teste de stress determinado pelo Banco de Portugal, uma taxa de esforço superior a 36%".

(Em atualização)