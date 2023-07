Bancos somam 1,2 mil milhões em depósitos das famílias em mês de corte nos certificados

Depósitos das empresas totalizavam 64,1 mil milhões de euros no final de junho, menos 200 milhões do que em maio © EPA/SHAHZAIB AKBER

Depois da fuga de 8,7 mil milhões de euros nos primeiros cinco meses do ano, os depósitos de particulares voltaram a crescer.

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), no final de junho, as poupanças das famílias guardadas nos bancos portugueses ascenderam a 174,9 mil milhões de euros, refletindo um aumento de 1,2 mil milhões face a maio (+0,7%).

Esta subida, a primeira observada em 2023, acontece numa altura em que o Governo decidiu suspender a comercialização da série E dos Certificados de Aforro e lançar uma nova, com uma remuneração mais baixa e uma maturidade mais longa, e os bancos começaram a reforçar os juros dos depósitos.

Tais mudanças terão sido as principais razões para que os Certificados de Aforro afundassem 70% no passado mês.

Evolução dos depósitos de particulares desde junho de 2022 © Banco de Portugal

Olhando para o gráfico acima, vemos que, embora a variação dos depósitos de particulares tenha sido positiva em relação a maio, verificou-se uma quebra homóloga de 3%, uma vez que, em junho do ano transato, as poupanças das famílias nos bancos totalizavam 180,3 mil milhões de euros.

Quanto à evolução dos tipos depósitos, o supervisor bancário revela que, à ordem, diminuíram em todos os meses de 2023, com exceção de junho, quando aumentaram 100 milhões de euros, e que, a prazo, estão a crescer desde abril, apresentando, no mês passado, um crescimento de 1,1 mil milhões de euros - a maior variação mensal desde fevereiro de 2012.

Já no que às empresas diz respeito, o montante total dos depósitos nos bancos portugueses diminuiu cerca de 170 milhões em junho, totalizando os 64,1 mil milhões de euros. Em relação ao período homólogo, estes depósitos cresceram 0,8% - em maio, o aumento tinha sido de 1,5%.

Somando os dois stocks, conclui-se que as instituições financeiras em Portugal guardavam, no final de junho, 239 mil milhões de euros de poupanças das famílias e empresas.