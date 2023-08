Bancos devem subir juros dos depósitos, dizem ex-alunos do MBA da Católica e Nova

© Foto: Paulo Spranger/GI

Quase 80% dos ex-alunos inquiridos para o barómetro da The Lisbon MBA admitem que a remuneração dos depósitos em Portugal está a abaixo da média da zona euro e mais de metade (51%) consideram que os bancos têm condições para oferecer juros mais elevados pelas poupanças. Indo mais longe ainda, mais de 70% dos que responderam dizem que os bancos deviam aumentar as taxas dos depósitos. Também mais de 73% não tem dúvidas de que os bancos têm vindo a perder poupanças devido à baixa remuneração oferecida.

A remuneração oferecida pelos bancos portugueses nos depósitos está em linha com a prática na zona euro?

Os bancos portugueses têm condições para oferecer taxas de juro nos depósitos a prazo mais atrativas?

Os bancos portugueses deviam oferecer juros mais altos nos depósitos a prazo?

Os bancos estão a perder depósitos por causa da baixa remuneração oferecida?

Os inquiridos para o barómetro do The Lisbon MBA também responderam a perguntas sobre as perspetivas para a economia mundial e para Portugal. Em relação à evolução da economia global nos próximos três meses, mais de 35% esperam uma estabilização, 32% uma ligeira melhoria e 31% uma ligeira contração económica.

Como prevê que evolua a economia global nos próximos três meses?

Quanto ao andamento da economia portuguesa nos próximos meses, 36% dos alumni que participaram no barómetro preveem uma ligeira melhoria, 33% antecipam uma estabilização, e 26% apontam para uma ligeira contração.

Como prevê que a economia portuguesa evolua nos próximos três meses?

O emprego deverá estabilizar, respondem 46% dos inquiridos, enquanto 30% antecipa uma ligeira melhoria.

Como prevê que evolua o emprego nos próximos três meses?

Mais de metade dos inquiridos (53%) considera que o investimento em Portugal tenderá a estabilizar (42%) e 30% responde que vai baixar. Mas 17% dos ex-alunos do The Lisbon MBA está otimista em relação à evolução deste indicador nos próximos três meses.

Como prevê que evolua o investimento em Portugal nos próximos três meses?

O acesso ao financiamento em Portugal, preveem 47% dos alumni, deverá piorar ligeiramente nos próximos três meses. Cerca de 35% acredita, no entanto, que permanecerá estável.

Como prevê que evoluam as condições de acesso a financiamento em Portugal nos próximos três meses?