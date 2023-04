Bazuca europeia dá mais de 2 mil milhões de euros às empresas

o secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro (ao centro), ladeado pelo secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, e a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. © LUSA

As empresas vão receber mais 2,1 mil milhões de euros, ao abrigo do PRR, o que representa mais de metade do reforço de 4 mil milhões de euros da bazuca europeia, cuja programação está em consulta pública até esta sexta-feira, dia 21.

A informação foi adiantada esta terça-feira pelo secretário de Estado do Planemento, Eduardo Pinheiro, aos parceiros sociais, no âmbito do plenário da Comissão Permanente da Concertação Social. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva já tinha avançado com o mesmo balanço no início do mês.

Do acréscimo de "4 mil milhões de euros, mais de metade é para apoios diretos às empresas, seja no âmbito da descarbonização seja ao abrigo das agendas mobilizadoras", afirmou o governante.

Eduardo Pinheiro justificou este reforço com um princípio: "Desde o início que foi dito que se houvesse bons projetos por parte das empresas que os bons projetos não ficariam sem financiamento".

Inicialmente, as agendas mobilizadoras tinham um investimento de cerca de 900 milhões de euros que "vai aumentar para perto de 3 mil milhões de euros", o que corresponde a um reforço de 2,1 mil milhões de euros. Trata-se de "um incremento muito grande para as empresas", sublinhou o secretário de Estado do Planeamento. Eduardo Pinheiro esclareceu ainda que estas verbas vêm exclusivamente de subvenções e não de empréstimos.

A revisão do PRR prevê um reforço total de 4 mil milhões de euros, o que eleva o valor total previsto de 16,6 mil milhões de euros para 20 mil milhões de euros. Do acréscimo de 4 mil milhões, cerca 2,3 mil milhões de euros são subvenções e 1,6 mil milhões de euros empréstimos.

Governo recorre a empréstimos extra para construir 26 mil casas até 2026

Em relação ao projeto do PRR para contruir 26 mil casas, o secretário de Estado reconheceu, tal como a ministra da Presidência em fevereiro, de que "há um acréscimo de custos na construção e das grandes obras" que vai elevar a fatura final para um valor superior ao estimado.

O executivo tinha previsto gastar 1,8 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos da bazuca europeia para construir ou reabilitar 26 mil casas até 2026, data em que termina o PRR. Mas o aumento do preço das matérias-primas e a falta de mão-de-obra fizeram derrapar os planos do governo.

Como "esta componente não tem a ver com a reprogramação do PRR que está em discussão pública", não é possível solicitar mais financiamento à União Europeia para cobrir custos extra, indicou Eduardo Pinheiro. O secretário de Estado explicou que só "novos investimentos ou investimentos em que se aumenta a ambiçao dos mesmos" podem ser incluídos na revisão da bazuca.

Assim, no caso de projetos que já estão em curso, como o da habitação, "mantém-se a ambição das 26 mil casas" e para cumprir esse plano será necessário "aumentar o valor associados a estes investimentos".

Questionado se o governo tenciona injetar verbas do Orçamento do Estado, o secretário de Estado disse apenas a intenção é "recorrer a empréstimos do PRR".